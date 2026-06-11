Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο παράγοντα επιλογής εργοδότη.

Για έκτη διαδοχική χρονιά η Παπαστράτος αναδείχθηκε ως ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Employer Brand 2026 της Randstad, η οποία καταγράφει τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των εργαζομένων απέναντι στους εργοδότες.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για ένατη συνεχή χρονιά στη χώρα, αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον μόνο υψηλές αποδοχές, αλλά ένα συνολικά ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ενώ την τρίτη καταλαμβάνει η φαρμακευτική εταιρεία DEMO. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Kaizen Gaming, η οποία εισέρχεται για πρώτη φορά στη λίστα κατακτώντας την τέταρτη θέση, και η ELPEN στην πέμπτη.

Στους δέκα πιο ελκυστικούς εργοδότες συγκαταλέγονται επίσης η ΒΙΑΝΕΞ, η ΙΟΝ Α.Ε., η Lampsa Hotels, η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Σκλαβενίτης, ο οποίος διατηρεί σταθερά την παρουσία του στις κορυφαίες θέσεις από την έναρξη της έρευνας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο παράγοντα επιλογής εργοδότη, με ποσοστό 70%, ενώ ακολουθούν ο ανταγωνιστικός μισθός και οι παροχές με 67%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντική βαρύτητα αποδίδουν επίσης οι εργαζόμενοι στις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στις ίσες ευκαιρίες μέσα στον οργανισμό.

Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει ένα εμφανές χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργαζομένων και της πραγματικότητας που βιώνουν στους σημερινούς εργοδότες τους. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στο εργασιακό περιβάλλον, στις αποδοχές και στις δυνατότητες εξέλιξης, τομείς που επηρεάζουν άμεσα τόσο την προσέλκυση όσο και τη διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερη σημασία εξακολουθεί να έχει η εργασιακή ασφάλεια, με τις αξιόπιστες αποδοχές και τις παροχές να αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα που ενισχύει το αίσθημα σταθερότητας των εργαζομένων.

Η αναγνώριση της απόδοσης και οι προοπτικές εξέλιξης ακολουθούν, ενώ παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των γενεών, με τους Millennials και τη Generation X να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες αξιολογούν υψηλότερα την οικονομική ασφάλεια.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι πρόσθετες παροχές, καθώς οι εργαζόμενοι αποδίδουν ιδιαίτερη αξία στις πολιτικές αδειών, στον ελεύθερο χρόνο, αλλά και στα προγράμματα συνταξιοδοτικής μέριμνας και οικονομικής ασφάλειας. Η Generation X εμφανίζεται να εκτιμά περισσότερο τις συγκεκριμένες παροχές, ενώ οι γυναίκες τις αξιολογούν γενικά ως σημαντικότερες σε σύγκριση με τους άνδρες.

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής παραμένει διαχρονική προτεραιότητα, με το θετικό εργασιακό κλίμα να αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας που συμβάλλει στην επίτευξή της, μαζί με τον διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας και τις ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, η πρόθεση αλλαγής εργοδότη εξακολουθεί να είναι έντονη. Το 21% των εργαζομένων δηλώνει ότι σκοπεύει να αλλάξει εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ το 13% έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή κατά το προηγούμενο εξάμηνο.

Οι βασικοί λόγοι αποχώρησης σχετίζονται με τις μη ικανοποιητικές αποδοχές, το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον και την αίσθηση άνισης ανταμοιβής, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης, η δυσκολία εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο εργασίας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 3.571 άτομα ηλικίας 18 έως 67 ετών, μεταξύ των οποίων φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι, με τις συνεντεύξεις να πραγματοποιούνται διαδικτυακά τον Ιανουάριο του 2026.