Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ομιλία του στο Αρκαλοχώρι.

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε έμφαση στη δίκαιη πράσινη μετάβαση και στην αύξηση της εξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο.

«Κλιμάκωσαν οι κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας την εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η χώρα πριν την κρίση της Κριμαίας το 2014 είχε ελάχιστη εξάρτηση. Η κρίση αυτή έπρεπε να είναι καμπανάκι. Δεν έβλεπαν τι έρχεται; Και για να δείτε το μέγεθος της φαυλότητας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι ένας από τους λόγους που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι η εξάρτησή μας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Σοβαρά, τώρα το καταλάβατε;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επέμεινε ότι «υπάρχει μια τεράστια μπίζνα που ήταν να δώσουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στους μεγάλους οικονομικούς παίχτες. Γι' αυτό οι πραγματικές ενεργειακές κοινότητες είναι σε αυτό το ποσοστό που αναφέρθηκε.

Έχετε όφελος από τις ενεργειακές κοινότητες; Τεράστιοι όφελος. Γιατί θα έφτιαχναν μια νέα κουλτούρα του συνεταιρίζεσθαι. Διότι μέσω της φθηνής ενέργειας των ενεργειακών κοινότητων θα έμπαιναν σε συνεταιρισμούς μικροί παραγωγοί που θα είχαν χαμηλό κόστος παραγωγής.

Βλέπω συνεταιρισμούς να βάζουν τα εξαγώγιμα προϊόντα τους στα ψυγεία και αντί να είναι οι στέγες τους γεμάτες φωτοβολταϊκά, πληρώνουν υπέρογκο κόστος. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς δεσμευόμαστε ως ΠΑΣΟΚ πως ό,τι έχει απομείνει από τον ενεργειακό χώρο, το 10 με 20% να πάει σε όρους σύνδεσης στους πραγματικούς παραγωγούς και στους δήμους. Να τελειώσει η πράσινη μετάβαση να είναι μπίζνα για λίγους».

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Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την έλλειψη επενδύσεων στο δίκτυο και την αποθήκευση της ενέργειας.

«Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Ήμουν ευρωβουλευτής. Με δικό μου νομοθετικό πλαίσιο πήραμε τα καναντέρ της πολιτικής προστασίας. Με δικό μου νομοθετικό πλαίσιο πήραμε και τα χρήματα για να έχουμε τη διασύνδεση νησιών -ηπειρωτικής Ελλάδας. Γιατί καθυστερήσαμε; Από το 2020 θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Δεν μπορεί, λοιπόν, να λες στην Ευρώπη: «Κάνε μια ενεργειακή λεωφόρο απ' την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα για να μπορούμε να στείλουμε ενέργεια», όταν εσύ δεν έχεις κάνει δίκτυο στη χώρα σου» σημείωσε.

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας τονίζοντας ότι «όσο καθυστερεί και ο Πρωθυπουργός δεν προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα του έργου, που αφορά και αυτό την ενεργειακή μετάβαση, τι αποδεικνύεται; Πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν. Ο τραμπουκισμός της «γαλάζιας πατρίδας». Ούτε σε αυτό έχουν μια καθαρή απάντηση».