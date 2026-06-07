Σύμφωνα με ιρανικά δημοσιεύματα αλλά και εκτιμήσεις ειδικών, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της χώρας ξεπερνούν συνολικά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τη θέση ότι τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν δεν θα αποδεσμευτούν άμεσα ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News.

Όπως επισημαίνει το aljazeera, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων δεν αποτελεί ζήτημα που θα προχωρήσει από την πρώτη στιγμή μιας συμφωνίας.

«Αυτό έρχεται μετά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η αμερικανική πλευρά θα εξετάσει το θέμα μόνο εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει τις δεσμεύσεις της. «Ναι, αν συμπεριφερθούν καλά, αν κάνουν καλή δουλειά, αρχίζουμε να μιλάμε», ανέφερε ο Τραμπ.

Η τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν επιδιώκει να εξασφαλίσει την αποδέσμευση σημαντικών οικονομικών πόρων που παραμένουν δεσμευμένοι στο εξωτερικό λόγω των διεθνών κυρώσεων.

Η Τεχεράνη θεωρεί την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια βασικό στοιχείο οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, ωστόσο οι δηλώσεις Τραμπ υποδηλώνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να συνδέσει την αποδέσμευση των χρημάτων με την πορεία εφαρμογής των όρων μιας ενδεχόμενης συμφωνίας και τη συμπεριφορά της ιρανικής πλευράς.