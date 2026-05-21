Η Metlen διατηρεί αμετάβλητη τη στρατηγική της στόχευση για την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ύψους 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με τους τομείς των μετάλλων, της άμυνας και της ενέργειας να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου.

Το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα της Metlen.

Οι τοποθετήσεις της διοίκησης έρχονται σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν πλήρως το 2026, διαμορφούμενα μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης, εξέλιξη που ενισχύει την αισιοδοξία για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το βιομηχανικό και ενεργειακό αποτύπωμα της Metlen. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η κατασκευή του μεγαλύτερου αυτόνομου συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα και ενός από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, έργο που εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, προχωρά η ολοκλήρωση του αμυντικού hub στον Βόλο, ενώ στον κλάδο των μετάλλων η εταιρεία διευρύνει τη δραστηριότητά της μέσω της παραγωγής γαλλίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της σε στρατηγικές πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σημαντικό βάρος δόθηκε και στην επέκταση της μονάδας αλουμίνας, έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και προβλέπεται να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα από 865.000 τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους, ενδυναμώνοντας τη θέση της Metlen στη διεθνή αγορά αλουμίνας.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της προηγούμενης χρονιάς, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος χαρακτήρισε την περίοδο ως «μαθησιακή εμπειρία» στον τομέα της υλοποίησης έργων, σημειώνοντας ότι ο σχετικός κύκλος έχει πλέον ολοκληρωθεί. Τόνισε μάλιστα ότι η διαχείριση των δυσκολιών αποτέλεσε προσωπική του ευθύνη, επισημαίνοντας πως ορισμένα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί νωρίτερα, με στόχο πλέον τη δημιουργία ισχυρότερων βάσεων για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε στρατηγικό ορόσημο την εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία του ομίλου, διεύρυνε τη μετοχική του βάση και οδήγησε στην ένταξή του στον δείκτη FTSE 100.