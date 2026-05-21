Η Metlen εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος ιστορικά υψηλού κύκλου εργασιών για τον όμιλο.

Με ισχυρό guidance για το 2026 προσέρχεται η Metlen στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στις 11:00 ώρα Ελλάδος στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.

Η Metlen εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος ιστορικά υψηλού κύκλου εργασιών για τον όμιλο, ενώ προβλέπει πλήρη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να διαμορφώνεται μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης.

Παράλληλα, η Metlen επαναβεβαιώνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ, διατηρώντας αμετάβλητη τη στρατηγική της κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το Trading Update του πρώτου τριμήνου του 2026, η Metlen κατέγραψε ισχυρό ξεκίνημα στη χρονιά, αντανακλώντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων στους κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, καθώς και τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Η Metlen δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων της στην Ενέργεια και τα Μέταλλα, ενώ συνεχίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες στους τομείς των Υποδομών, της Άμυνας και των Circular Metals.