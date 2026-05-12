Η Alterlife αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών ευεξίας στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας δίκτυο 90 ιδιόκτητων και franchise γυμναστηρίων, περισσότερα από 165.000 μέλη και περίπου 1.700 εργαζόμενους.

Η Alter Ego Media προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 10% στην Alterlife, μέσω της θυγατρικής της Alter Ego Ventures, έναντι συνολικού τιμήματος 4,75 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την παρουσία της στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του wellness και των υπηρεσιών ευεξίας.

Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα και αφορά τη συμμετοχή της Alter Ego Ventures στη FITQUEST Συμβουλευτική ΑΕ, μοναδική μέτοχο της GYMQUEST Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια με το εμπορικό σήμα «Alterlife».

Η απόκτηση του ποσοστού θα υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών από υφιστάμενους μετόχους, ύψους 2,25 εκατ. ευρώ, καθώς και μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα καλυφθεί κατά 55% από τραπεζικό δανεισμό και κατά 45% από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της Alter Ego Media, το οποίο υλοποιείται μέσω της Alter Ego Ventures, του εταιρικού επενδυτικού σχήματος (corporate venture capital) του Ομίλου. Στόχος είναι η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και δυνατότητες δημιουργίας συνεργειών με τις δραστηριότητες του Ομίλου.