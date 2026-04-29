Ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά κατέγραψε η Alter Ego Media το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μετά και την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο όμιλος της Alter Ego Media ανακοίνωσε για το 2025 αύξηση κύκλου εργασιών στα 140,1 εκατ. ευρώ, έναντι 124,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 12,6%, με βασικούς μοχλούς τόσο τον κλάδο των εκδόσεων όσο και τις δραστηριότητες broadcasting και παραγωγής περιεχομένου.

Ειδικότερα, ο τομέας publishing ενισχύθηκε κατά 25,6%, φτάνοντας τα 48,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο τομέας broadcasting και content creation αυξήθηκε κατά 5,3%, αγγίζοντας τα 90,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε σημαντική βελτίωση, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 53,7 εκατ. ευρώ (+15%), ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) εκτινάχθηκαν κατά 70,9% στα 29,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 80,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η οικονομική θέση του ομίλου ενισχύθηκε περαιτέρω, με τα ίδια κεφάλαια να φτάνουν τα 145,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται σε 43,7 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά, συνολικού ύψους 50,8 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2025 είχαν ήδη διατεθεί 35,1 εκατ. ευρώ, κυρίως σε εξαγορές και συμμετοχές, επενδύσεις στην Alter Ego Ventures, τεχνολογικές υποδομές, καθώς και στην παραγωγή και απόκτηση οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Σε επίπεδο αποδόσεων προς τους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, ή 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με δυνατότητα επανεπένδυσης μέσω του σχετικού προγράμματος. Παράλληλα, προγραμματίζεται επιστροφή κεφαλαίου ύψους 5,26 εκατ. ευρώ, ή 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την Alter Ego Media, κατά την οποία υλοποιήσαμε με συνέπεια και επιτυχία το επενδυτικό μας πλάνο. Στρατηγικός μας στόχος είναι η μετεξέλιξη του Ομίλου, από έναν παραδοσιακό οργανισμό μέσων, σε ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο, δημιουργικό οικοσύστημα, που δραστηριοποιείται στο σημείο τομής μεταξύ δημοσιογραφίας και ψυχαγωγίας, ψηφιακού περιεχομένου και ζωντανής εμπειρίας, καθώς και μεταξύ ελληνικής δημιουργικότητας και διεθνούς κοινού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: publishing, broadcasting, content creation και live entertainment. Για το 2026, η ωρίμανση των επενδύσεών μας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργική και εμπορική δυναμική του Ομίλου.

Παράλληλα, η πλήρης ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών των Newsit, TLIFE και Stages Network για το σύνολο της χρήσης, καθώς και της More.gr για δέκα μήνες, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των ενοποιημένων οικονομικών μας αποτελεσμάτων.»