Ο Σεθ Μπέρνστιν, η Bernstein Equity Partners και οι επαφές με υπουργούς και επιχειρηματίες, η ΑΜΚ της Coco-Mat, mega - εργοδότης η Alter Ego Media και η εκποίηση ενός δώματος στη Φιλοθέη

Ο Σεθ Μπέρνστιν.

Όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες του ενεργειακού συνεδρίου του Economist στο Βουκουρέστι προ τεσσάρων εβδομάδων είχαν την ευκαιρία να ακούσουν έναν Αμερικανό επενδυτή τον Σεθ Μπέρνστιν (Seth Bernstein), να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και τη Ρουμανία και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που κρύβουν οι δύο αυτές αγορές.

Οι διοργανωτές του συνεδρίου συνέστησαν τον Σεθ Μπέρνστιν ως «κορυφαίο διεθνή επενδυτή» (leading international investor) και επικεφαλής της Bernstein Equity Partners. Στην 20λεπτη τοποθέτηση του ο Μπέρνστιν διαβεβαίωσε το κοινό ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων και ότι ο προσωπικός του «φίλος» Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να εμπλακούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Αναφερόμενος στον στρατηγικό σκοπό πίσω από την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ο Μπέρνσταϊν είχε σημειώσει ότι στόχος του προέδρου Τραμπ είναι η αναδιάταξη της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων προς όφελος του διεθνούς συνόλου, εις βάρος χωρών όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα. Οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ, όπως ανέφερε, αποσκοπούν μεταξύ άλλων στο να αποτρέψουν δυνάμεις όπως η Κίνα από την απόκτηση παράνομου και φθηνού πετρελαίου, καθώς και να περιορίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών και τη συνακόλουθη βίαιη εγκληματικότητα που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρες χώρες.

Η πρόταση για τη ΔΕΗ

Η αφορμή να αναφερθούμε στον Σεθ Μπέρνστιν δεν είναι η πρόβλεψή του την 1η Απριλίου πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων. Είναι το ότι μάθαμε πως ο προσωπικός φίλος του προέδρου Τραμπ ήδη από τις αρχές του 2026 έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την Αθήνα και είχε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες.

Πως βρέθηκε όμως ο Σεθ Μπέρνστιν στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν τον έφεραν ούτε η Κίμπερλι Γκiλφοϊλ, ούτε ο Χρήστος Μαραφάτσος ο ομογενής ιδρυτής του οργανισμού Greeks for Trump. Τον έφερε γνωστός Έλληνας επικοινωνιολόγος με κυβερνητικό access που φρόντισε και για το πρόγραμμα συναντήσεων του. Ο εν λόγω επικοινωνιολόγος ήθελε να κτίσει μια «αδιαμεσολάβητη» σχέση με κάποιον που θεωρείται κοντινός φίλος του Αμερικανού προέδρου, ώστε να εμπλουτίσει τα κανάλια που η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Από δυο διαφορετικές πηγές μάθαμε πως ο Μπέρνστιν ήταν ολίγον «μαξιμαλιστής» στις συζητήσεις που έκανε με τους κυβερνητικούς για δυνητικές επενδύσεις στη χώρα μας, φέρνοντας σε δύσκολή θέση ακόμη και τον γνωστό επικοινωνιολόγο. Αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές, εισηγμένες επιχειρήσεις, όλα τα εμφάνισε ως δυνητικούς στόχους εξαγορών και επενδύσεων. Ως εκ τούτου κανένας εκ των κυβερνητικών αξιωματούχων δεν θέλησε στις σύντομες αυτές εθιμοτυπικές συναντήσεις να πάει τις συζητήσεις παραπέρα. Πάντως, προ τεσσάρων εβδομάδων στο Βουκουρέστι ο Μπέρνστιν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής ηγεσίας, του πρωθυπουργού και των υπουργών.

Αλλά ο Σεθ Μπέρνστιν δεν αρκέστηκε σε δημοσιές εμφανίσεις. Αυτό που πληροφορηθήκαμε από τις ίδιες πηγές, είναι πως όταν έγινε γνωστό πως η ΔΕΗ σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο Αμερικανός επενδυτής κατέθεσε κάποιες προτάσεις εναλλακτικής χρηματοδότησης του επενδυτικού της πλάνου για την περίοδο 2026–2030 με κεφάλαια έως 6 δισ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πηγές η πρόταση Μπέρνστιν δεν εισακούσθηκε διότι ήταν σύνθετη στη δομή της και ακριβή στην εκτέλεσή της και κυρίως οδηγούσε το καθαρό χρέος της ΔΕΗ σε μη ελεγχόμενα επίπεδα μόχλευσης, αισθητά άνω του οριακά ανεκτού 3,5x EBITDA. Όσοι πάντως «αγοράσαν» την πρόταση Μπέρνστιν φέρονται να αναφέρουν πως αυτή θα εξοικονομούσε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το 1,3 δισ. ευρώ που το Δημόσιο καλείται να βάλει στην ΑΜΚ της ΔΕΗ.

Το track record

Όλα τα παραπάνω μας οδήγησαν στο να αναζητήσουμε το track record του Σεθ Μπέρνστιν και της Bernstein Equity Partners. Από ανοικτές πηγές διαπιστώσαμε πως πράγματι εμφανίζεται να γνωρίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένεια του. Ωστόσο, βρεθήκαμε και μπροστά σε δημοσιεύματα που εμπεριείχαν αναφορές που προβληματίζουν και τους πλέον καλόπιστους. Ενδεικτικά δημοσίευμα της New York Post το οποίο παραθέτουμε (American tourist in stolen-watch incident faces probe in company’s $5M bankruptcy case) ανέφερε ότι το 2022 ο Σεθ Μπέρνστιν ενεπλάκη σε δύο παράλληλες υποθέσεις, μία στην Ισπανία και μία στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει καταδικαστεί για κάποια από αυτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σεθ Μπέρνστιν είχε δηλώσει στις αρχές της Βαρκελώνης ότι έπεσε θύμα ληστείας και ότι του αφαιρέθηκε ρολόι μεγάλης αξίας (στο δημοσίευμα υπάρχει το σχετικό βίντεο). Ο ίδιος φέρεται να εκτίμησε την αξία του ρολογιού μάρκας Hublot σε πάνω από 800.000 δολάρια, ενώ εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας ανέφερε ότι, βάσει πληροφοριών από την κατασκευάστρια εταιρεία, η αξία του ήταν σημαντικά χαμηλότερη, κοντά στις 45.000 δολάρια. Δεν αναφέρθηκε ότι του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ψευδή δήλωση, με τις αρχές να σημειώνουν ότι τυχόν περαιτέρω ενέργειες θα εξαρτώνταν από δικαστική αξιολόγηση.

Παράλληλα, η New York Post έγραψε ότι ο Σεθ Μπέρνστιν συνδεόταν με την πτωχευτική διαδικασία της εταιρείας του ιδιωτικών πτήσεων JetReady, η οποία είχε υποβάλει αίτηση πτώχευσης το 2020 με συνολικά ανεξόφλητα χρέη περίπου 5,7 εκατ. δολαρίων προς δεκάδες πιστωτές. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, διαχειριστής πτώχευσης είχε ζητήσει να διερευνηθούν μεταφορές ύψους άνω του 1,6 εκατ. δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεθ Μπέρνστιν τους μήνες πριν από την αίτηση πτώχευσης, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ως «αξιόπιστες» και επαρκείς για περαιτέρω έλεγχο. Δικαστής είχε εγκρίνει την έκδοση κλητεύσεων για τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση εμπλεκομένων.

Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφερόταν σε ξεχωριστή αγωγή που είχε κατατεθεί πριν από την πτώχευση, σύμφωνα με την οποία ο Σεθ Μπέρνστιν και η εταιρεία του φέρονταν να είχαν κάνει μη επιτρεπόμενη χρήση μέρους των χρημάτων που έλαβαν κατά την πανδημία μέσω του αμερικανικού προγράμματος στήριξης μισθοδοσίας (Paycheck Protection Program). Οι ισχυρισμοί περιλάμβαναν μεταφορά ποσών σε συνδεδεμένες εταιρείες και δαπάνες που δεν σχετίζονταν με επιλέξιμους σκοπούς, όπως μισθοδοσία ή λειτουργικά έξοδα. Η υπόθεση αυτή διευθετήθηκε το 2021 με συμβιβασμό με τις αρχές των ΗΠΑ, χωρίς παραδοχή ενοχής από τον ίδιο.

Επαναλαμβάνουμε πως δεν εντοπίσαμε καμία αναφορά που να αναφέρει πως ο Σεθ Μπέρνστιν έχει καταδικαστεί για κάποια από αυτές τις υποθέσεις.

Αποκαλυπτική αγωγή

Αλλά η διαδικτυακή μας αναζήτηση μας έφερε μπροστά και σε μια εν εξελίξει δικαστική διαμάχη που έχει η Bernstein Equity Partners με τον Εντοάρντο Ιρρέρα, πρώην στέλεχος της, ο οποίος έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος της επενδυτικής φίρμας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που παραθέτουμε, η υπόθεση αφορά καταγγελίες του Ιρρέρα ότι παρασύρθηκε να αποδεχθεί υψηλόβαθμη θέση στην εταιρεία του Μπέρνστιν το 2021, βασιζόμενος σε ψευδείς —όπως υποστηρίζει— διαβεβαιώσεις για το μέγεθος, τη διεθνή παρουσία και τη χρηματοοικονομική ισχύ της εταιρείας . Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι εγκατέλειψε προϋπάρχουσα επαγγελματική ευκαιρία προκειμένου να ενταχθεί στην Bernstein Equity Partners, δελεασμένος από αποδοχές που ξεπερνούσαν τα 700.000 δολάρια ετησίως και σημαντικά μπόνους.

Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη της συνεργασίας, ο Ιρρέρα φέρεται να διαπίστωσε ότι «σχεδόν όλες» οι δηλώσεις του Μπέρνστιν σχετικά με τα υπό διαχείριση κεφάλαια και τις διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα . Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, εξέφρασε εσωτερικά τις ανησυχίες του για πιθανή παραπλάνηση επενδυτών και συνεργατών, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς του, οδήγησε σε σταδιακό αποκλεισμό του από επιχειρηματικές δραστηριότητες και τελικά στην απόλυσή του τον Αύγουστο του 2022.

Η αγωγή του περιλαμβάνει κατηγορίες για δόλια παραπλάνηση κατά την πρόσληψη, παραβίαση σύμβασης και αντίποινα λόγω καταγγελίας παράνομων πρακτικών. Από την πλευρά τους, οι εναγόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ζήτησαν την απόρριψη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι ατεκμηρίωτοι και ότι οι αποδοχές και τα μπόνους ήταν σε μεγάλο βαθμό διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

Το δικαστήριο, με απόφαση της δικαστού Τζούντι Κιμ, απέρριψε εν μέρει το αίτημα των εναγομένων, επιτρέποντας να προχωρήσουν βασικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκείνη της δόλιας παραπλάνησης. Η δικαστική κρίση βασίστηκε στο ότι ο Ιρρέρα παρουσίασε επαρκή στοιχεία ότι ενδεχομένως εξαπατήθηκε ως προς πραγματικά δεδομένα της εταιρείας και ότι δεν θα είχε αποδεχθεί τη θέση αν γνώριζε την αλήθεια . Παράλληλα, διατηρήθηκε και η αξίωση για παραβίαση σύμβασης έναντι της εταιρείας, σχετικά με μη καταβληθέν μπόνους. Αντίθετα, απορρίφθηκαν ορισμένες εργατικές αξιώσεις, ενώ απαλλάχθηκε προσωπικά ο Μπέρνστιν από την κατηγορία παραβίασης σύμβασης, καθώς η συμφωνία είχε συναφθεί με την εταιρεία και όχι με τον ίδιο ατομικά. Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με τη τελευταία δικάσιμο να ήταν προ μηνός.

Εύλογη απορία

Αυτά που κάναμε 5 λεπτά να εντοπίσουμε σχετικά με τον Σεθ Μπέρνστιν, θα μπορούσε να τα είχε εντοπίσει και ο γνωστός Έλληνας επικοινωνιολόγος που τον έκανε introduce στην ελληνική κυβέρνηση. Θα μπορούσαν να τα είχαν εντοπίσει και τα υπουργικά γραφεία και οι συνεργάτες γνωστών επιχειρηματιών που το τελευταίο τετράμηνο θεωρούσαν πως η Bernstein Equity Partners είναι κορυφαίος επενδυτικός όμιλος. Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως δεν τα εντόπισαν. Και για αυτό έχουμε την απορία για το εάν επιμέτρησε περισσότερο για αυτούς η φιλία του Σεθ Μπέρνστιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα «αμφίσημα» στοιχεία για το track record του.

H Alter Ego Media

Ο μεγαλύτερος εργοδότης στο χώρο των ιδιωτικών media είναι η Alter Ego Media. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων του Ομίλου της Alter Ego Media ανήλθε σε 1.039 άτομα το 2025, από 975 το 2024, ενώ στην εταιρεία διαμορφώθηκε σε 903 άτομα, έναντι 886 την προηγούμενη χρήση. Ως απότοκο, αύξηση καταγράφηκε στις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού της Alter Ego Media το 2025, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας. Συγκεκριμένα, το συνολικό κόστος για τον Όμιλο ανήλθε σε 43,05 εκατ. ευρώ, έναντι 36,97 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση. Αντίστοιχα, για την εταιρεία το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε σε 38,70 εκατ. ευρώ από 34,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από μισθούς και ημερομίσθια, τα οποία στον Όμιλο ανήλθαν σε 32,11 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα από 27,61 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ στην εταιρεία έφτασαν τα 28,77 εκατ. ευρώ από 25,38 εκατ. ευρώ. Αύξηση καταγράφηκε και στα έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία ανήλθαν σε 9,80 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 8,90 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι 8,53 εκατ. ευρώ και 7,88 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το προηγούμενο έτος. Στον Όμιλο ο μέσος ετήσιος μισθός διαμορφώθηκε περίπου στα 30.900 ευρώ, έναντι 28.300 ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αισθητή ενίσχυση. Αντίστοιχη εικόνα κατεγράφη και σε επίπεδο εταιρείας, όπου ο μέσος μισθός ανήλθε σε περίπου 31.850 ευρώ το 2025, από 28.650 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η Παλαιά Αγορά Ψυχικού

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται τον Μάιο οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της «Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού», καθώς ενώπιον του Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να συζητηθούν εκ νέου προσφυγές που αφορούν τις χρήσεις του ιστορικού κτηρίου και τις σχετικές εγκρίσεις του υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η υπόθεση έχει μακρά διαδρομή, ξεκινώντας από την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού κατά υπουργικής απόφασης του 2018, με την οποία εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από την εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ χρήσεις καταστημάτων στο ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς. Η εταιρεία παρενέβη υπέρ της διατήρησης της ισχύος της πράξης, ωστόσο η διαδικασία περιπλέχθηκε όταν το Δικαστήριο, με την απόφαση 1251/2022, ανέβαλε την εκδίκαση λόγω μη δημοσίευσης της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευση της επίμαχης απόφασης τον Φεβρουάριο του 2023, η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου και το Δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 795/2023 απόφασή του, προχώρησε στην ακύρωση της υπουργικής πράξης, κρίνοντάς την ανυπόστατη λόγω πλημμελούς δημοσίευσης, καθώς δεν είχε δημοσιευθεί το πλήρες κείμενό της. Σε συνέχεια των εξελίξεων και κατόπιν ενεργειών της εταιρείας, εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση το 2024, η οποία δημοσιεύθηκε στο τέλος του ίδιου έτους.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν έληξε εκεί. Ο Δήμος επανήλθε με νέα αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης, ενώ η εταιρεία κατέθεσε εκ νέου παρέμβαση υπέρ της διατήρησής της. Παράλληλα, στο ίδιο μέτωπο προστέθηκε και το σωματείο «Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού», το οποίο προσέφυγε επίσης κατά της ίδιας πράξης, με την εταιρεία να παρεμβαίνει και σε αυτή τη δίκη.

Και οι δύο υποθέσεις, που συνδέονται άμεσα με το μέλλον της Παλαιάς Αγοράς, έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 13 Μαΐου 2026, μετά από αναβολή της αρχικής δικασίμου του Νοεμβρίου 2025. Η επικείμενη αυτή εκδίκαση θεωρείται καθοριστική.

Η Coco-Mat

Η Coco-Mat προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 6 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στα 14,8 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση έρχεται σε συνέχεια σημαντικών εξελίξεων στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, καθώς δώδεκα χρόνια μετά τη στρατηγική είσοδο επενδυτών, η Coco-Mat επέστρεψε πλήρως στον έλεγχο της οικογένειας που τη δημιούργησε. Η οικογένεια Ευμορφίδη, υπό τον Μιχάλη Ευμορφίδη, εξαγόρασε το 50% που κατείχαν από κοινού ο όμιλος Libra Group της οικογένειας Λογοθέτη και το Cycladic Fund του Δημήτρη Γουλανδρή.

Οι απαντήσεις Βακάκη

Με αιχμηρό και σαφώς απαντητικό τόνο απέναντι στις αιτιάσεις της Citigroup, ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, φρόντισε χθες να δώσει τη δική του εκδοχή για τις προοπτικές του ομίλου, απαντώντας ουσιαστικά μία προς μία στις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από τον αμερικανικό οίκο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Βακάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της εταιρείας απέναντι στις ανησυχίες για πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση δεν εστιάζει σε βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις αλλά στη διαχρονική ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε έμμεση απάντηση στην κριτική που έχει ασκήσει η Citi μέσω των report της για τη μείωση των περιθωρίων, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τα τρίμηνα μεγέθη στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Παράλληλα, απάντησε και στις επιφυλάξεις σχετικά με την αναπτυξιακή δυναμική, παρουσιάζοντας συγκεκριμένο πλάνο επέκτασης σε νέες αγορές της Βόρειας Ευρώπης μέσω franchise, αλλά και την είσοδο στην Τουρκία μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι κινήσεις αυτές, όπως ανέφερε, δεν στοχεύουν σε επιθετική και ριψοκίνδυνη ανάπτυξη, αλλά σε σταδιακή και ελεγχόμενη διείσδυση, απαντώντας έτσι στις ανησυχίες για το ρίσκο νέων αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της αποτίμησης, αφήνοντας αιχμές για τη στάση ορισμένων αναλυτών, σημειώνοντας ότι αξίζει να εξεταστεί η πορεία και η αξία των εταιρειών που προβάλλονται ως εναλλακτικές. Με αυτόν τον τρόπο, αντέκρουσε ευθέως τη συγκρατημένη σύσταση της Citi, επιχειρώντας να επαναφέρει τη συζήτηση στη συγκριτική υπεροχή της Jumbo.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπερασπίστηκε τη συντηρητική φιλοσοφία της εταιρείας απέναντι στην κριτική περί έλλειψης επιθετικότητας, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές παρομοιώσεις. Όπως εξήγησε μέσω του «φαινομένου του πιγκουίνου», η Jumbo αποφεύγει να είναι η πρώτη που αναλαμβάνει ρίσκο, επιλέγοντας να εισέρχεται σε νέες αγορές όταν οι συνθήκες είναι πιο ασφαλείς, απαντώντας έτσι και στις ανησυχίες για το timing των επενδύσεων. Τέλος, απάντησε και έμμεσα στις επισημάνσεις για την ανάγκη μεγαλύτερης ορατότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι η διοίκηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στις δικές της επιδόσεις και στη συνεχή βελτίωση μέσω υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, ανεξαρτήτως του τι πράττουν οι ανταγωνιστές.

Αρνέλου 14

Σε διαδικασία εκποίησης τίθεται διαμέρισμα στη Φιλοθέη, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε κατόπιν σχετικής έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η εκποίηση αφορά οριζόντια ιδιοκτησία που ανήκει σε σχολάζουσα κληρονομιά και πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του διορισμένου κηδεμόνα. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Αρνέλου 14, στον Δήμο Φιλοθέης, στον τέταρτο όροφο και αφορά κατοικία με δώμα, με επιφάνεια που μετά από τακτοποίηση ανέρχεται σε περίπου 46,78 τετραγωνικά μέτρα. Όπως επισημαίνεται, το διαμέρισμα είναι ελεύθερο από βάρη και νομικές εκκρεμότητες, γεγονός που ενισχύει το επενδυτικό του ενδιαφέρον. Η διαδικασία πώλησης θα πραγματοποιηθεί μέσω υποβολής προσφορών, με τον πλειοδότη να αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. Η τιμή εκκίνησης για το ακίνητο έχει οριστεί στις 96.000 ευρώ, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης είτε εφάπαξ κατά την υπογραφή του συμβολαίου είτε τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος έως δύο ετών, με την επιβολή τόκου βάσει των ισχυόντων επιτοκίων στεγαστικών δανείων.