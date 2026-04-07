Με σημαντική υπερκάλυψη και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η συνδυασμένη προσφορά της Crediabank, σηματοδοτώντας μια από τις πιο επιτυχημένες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης στον τραπεζικό κλάδο το τελευταίο διάστημα. Η τράπεζα διέθεσε συνολικά 375 εκατομμύρια νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ, αντλώντας κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ πριν από τα έξοδα έκδοσης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο επιχειρηματικό της σχέδιο .

Η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά, φτάνοντας περίπου τις 1,42 δισ. μετοχές, δηλαδή περίπου 3,8 φορές πάνω από τον διαθέσιμο αριθμό τίτλων. Το ισχυρό αυτό ενδιαφέρον προήλθε τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από το εξωτερικό, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία απήχηση της επενδυτικής πρότασης της τράπεζας .

Από τις νέες μετοχές, το 20% διατέθηκε στην ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% σε διεθνείς επενδυτές, με την πλειονότητα να κατευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η συμμετοχή υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι έλαβαν κατά προτεραιότητα κατανομή σε μέρος της έκδοσης, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερότητα της μετοχικής βάσης .

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση εξόδων περίπου 19,7 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 280,3 εκατ. ευρώ και προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό, η Crediabank ενισχύει την ικανότητά της να απορροφά πιθανούς κινδύνους, να ανταποκρίνεται σε περιόδους οικονομικής αστάθειας και να λειτουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια στο τραπεζικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της τράπεζας. Με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, η Crediabank αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση νέων δανείων, στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και στη διεύρυνση των εργασιών της. Επιπλέον, ενισχύεται η δυνατότητά της να αξιοποιήσει μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, είτε αυτές αφορούν οργανική ανάπτυξη είτε πιθανές συνεργασίες και επενδυτικές κινήσεις.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πλήρως, με την αύξηση κεφαλαίου να καλύπτεται κατά 100%, ενώ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Crediabank διαμορφώνεται πλέον σε περίπου 99,65 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το υπερβάλλον ποσό από την έκδοση μετοχών καταχωρείται ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας .

Επόμενο βήμα αποτελεί η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία εγκρίθηκε και αναμένεται να ξεκινήσει αύριο 8 Απριλίου 2026. Οι μετοχές θα είναι ήδη πιστωμένες στους λογαριασμούς των επενδυτών κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, σηματοδοτώντας την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην αγορά .