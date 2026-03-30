Με ισχυρή υπερκάλυψη ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ της CrediaBank, καθώς από την πρώτη κιόλας ημέρα οι εντολές επενδυτών ξεπέρασαν το ζητούμενο ποσό, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την τράπεζα και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως την Τετάρτη 1 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία κατανομής των νέων μετοχών και η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Η αύξηση κεφαλαίου ξεκίνησε με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ σύμφωνα με την τράπεζα, η ισχυρή ζήτηση αποτελεί αποτέλεσμα των επαφών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές. Για περίπου οκτώ εβδομάδες, η διοίκηση πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με διεθνείς επενδυτές, προκειμένου να αποτυπωθεί το ενδιαφέρον και να διαμορφωθούν τα αποδεκτά επίπεδα αποτίμησης για την αύξηση κεφαλαίου.

Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός επενδυτών εξέφρασε ισχυρό ενδιαφέρον συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του στον στρατηγικό σχεδιασμό και στις προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας. Ήδη τρεις επενδυτές – οι Discovery Capital Management, Fiera Capital και Marbella Investments – έχουν προδεσμευθεί να καλύψουν νέες μετοχές συνολικού ύψους περίπου 110 εκατ. ευρώ, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.

Παράλληλα, η τράπεζα, το Υπερταμείο και η Thrivest θα αναλάβουν υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών (lock up) για περίοδο 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως έχει αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο παραιτούνται από τη συμμετοχή τους στην αύξηση, με στόχο την αύξηση της ελεύθερης διασποράς, τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης και την προσέλκυση διεθνών επενδυτών, καθώς και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής.

Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται σε αποτίμηση που αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς ενσώματα ίδια κεφάλαια 1,52 φορές, ενώ η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε έκπτωση 30% έως 35% σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, γεγονός που λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για νέους επενδυτές. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι επενδυτές που συμμετέχουν τοποθετούνται σε έναν τραπεζικό όμιλο με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική και στόχο μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18%, υποστηριζόμενη από ισχυρή κερδοφορία και σημαντική πιστωτική επέκταση.

Η CrediaBank έχει καταγράψει ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ενώ πλέον αποτελεί τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού, με παρουσία σε Ελλάδα και Μάλτα. Η διοίκηση διαθέτει εμπειρία σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, γεγονός που θεωρείται ότι θα διευκολύνει και την ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027, κίνηση που αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη του ομίλου.

Τα κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα, καθώς και για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ο διακανονισμός της αύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 8 Απριλίου.