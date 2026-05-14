Στην Κίνα βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα επισκεφθεί την Κίνα «πολύ σύντομα» και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ,

Ο Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, πιο πρόσφατα στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα ξεκινήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία.

Η δήλωση έρχεται ανήμερα της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο.

Με πληροφορίες από Reuters