Κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει συνομιλιών, ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ έθεσε το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν στον αμερικανό πρόεδρο υπογραμμίζοντας πως «είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

Με μεγάλες τιμές υποδέχθηκε σήμερα ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του ρεπουμπλικάνου στον ασιατικό γίγαντα.

Ο Σι έσφιξε το χέρι του Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, που είναι στολισμένη με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

Ο Σι χαιρέτησε έπειτα τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπάρξει έντονος επικριτής του Πεκίνου.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Ο κινέζος πρόεδρος δήλωσε «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρ’ όλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο Σι στον Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε στον κινέζο ομόλογό του ένα «υπέροχο μέλλον» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα:

«Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», είπε ο Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», υπερθεμάτισε ο ρεπουμπλικάνος.

«Τα πηγαίναμε καλά, και όταν υπήρχαν δυσκολίες τις ξεπερνούσαμε. Σε καλούσα και με καλούσες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά κάθε φορά που είχαμε ένα πρόβλημα το λύναμε πολύ γρήγορα».

«Το λέω σε όλους, είστε ένας σπουδαίος ηγέτης», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι έχει φέρει μαζί του στο ταξίδι «τους καλύτερους επιχειρηματικούς ηγέτες στον κόσμο». «Μόνο οι κορυφαίοι άνθρωποι βρίσκονται εδώ σήμερα για να σας αποτίσουν τον σεβασμό τους», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει τη συνάντηση «τη μεγαλύτερη σύνοδο κορυφής που έγινε ποτέ».

Τι συζητούν Τραμπ - Σι

Οι κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με μια εκτενή ατζέντα θεμάτων να αναμένεται να απασχολήσει τους δύο ηγέτες σήμερα και αύριο:

Εμπόριο

Οι δύο πλευρές αναμένεται να ανανεώσουν την εκεχειρία τους στον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο Τραμπ, ενώ ενδέχεται να συμφωνήσουν σε περαιτέρω μειώσεις των δασμών ή ακόμη και στη δημιουργία ενός μηχανισμού - όπως ένα «συμβούλιο εμπορίου» - για τον έλεγχο και τη διευκόλυνση των εμπορικών ροών.

Κρίσιμα ορυκτά

Το Πεκίνο είχε παγώσει τον περασμένο Οκτώβριο την εφαρμογή αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών. Οι ΗΠΑ αναμένεται να πιέσουν για πιο σταθερή και αξιόπιστη πρόσβαση σε αυτά τα στρατηγικής σημασίας αγαθά.

Επενδύσεις και πρόσβαση στις αγορές

Αμφότερες οι πλευρές αναμένεται να διερευνήσουν περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι εταιρείες τους να επενδύουν και να δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες αγορές. Ενδεικτική είναι η παρουσία κορυφαίων Αμερικανών διευθυνόντων συμβούλων μεταξύ αυτών ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ - που συνοδεύουν τον Τραμπ. Το πεδίο αυτό παραμένει περίπλοκο λόγω περιορισμών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς και αμερικανικών ανησυχιών για αθέμιτο ανταγωνισμό από επιδοτούμενες κινεζικές επιχειρήσεις, όπως οι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Τεχνολογία

Η Κίνα επιδιώκει την άρση των αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως οι πλέον προηγμένοι ημιαγωγοί και ο εξοπλισμός κατασκευής μικροτσίπ.

Κινεζικές αγορές αμερικανικών προϊόντων

Οι ΗΠΑ αναμένεται να επιδιώξουν μεγάλες συμφωνίες για κινεζικές αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, αεροπορικού εξοπλισμού και ενέργειας.

Ιράν

Το Πεκίνο, στενός εταίρος της Τεχεράνης και βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, θεωρείται πιθανός διαμεσολαβητής στην κρίση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από τον Σι να συμβάλει ώστε το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ταϊβάν

Η Κίνα αντιτίθεται στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία θεωρεί δικό της έδαφος, και ενδέχεται να πιέσει τις ΗΠΑ να τροποποιήσουν τη διατύπωση της πολιτικής τους ώστε να εκφράζουν «αντίθεση» - και όχι απλώς «μη υποστήριξη» - στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει την πολιτική της.