Η Ευρώπη χρειάζεται ένα «ποιοτικό άλμα» στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών, αλλά και πιο συντονισμένες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, ώστε να αντιμετωπίσει το επενδυτικό κενό και τη χαμηλή ανάπτυξη, υπογραμμίζει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avvenire.

Ο κ. Στουρνάρας σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, καταγράφοντας επιδόσεις υψηλότερες από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Όπως αναφέρει, το ελληνικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, έναντι περίπου 1,4% στη ζώνη του ευρώ, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τις εξαγωγές, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ελλάδα, μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης και δημοσιονομικής προσαρμογής, έχει υποστεί «ριζικό μετασχηματισμό». Η μείωση της ανεργίας κάτω από το 10%, η ενίσχυση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποδίδονται, σύμφωνα με τον ίδιο, στη δημοσιονομική πειθαρχία, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τονίζει ακόμη ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στηρίχθηκε στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και στον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ενώ καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, ο κ. Στουρνάρας προειδοποιεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα λόγω του πληθωρισμού, των γεωπολιτικών εντάσεων και της ασθενούς ανάπτυξης. Υπογραμμίζει, τέλος, ότι απαιτούνται κοινές στρατηγικές σε ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένες τεχνολογίες και άμυνα, προκειμένου η Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική της ασφάλεια.