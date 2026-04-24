To νέο κόλλημα των Ελλήνων θεατών του Netflix κυριάρχησε στη λίστα με τις δημοφιλέστερες σειρές.

Σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έξοδα και να παραμείνει κερδοφόρο, το Fox προχώρησε πέρυσι σε μαζικές ακυρώσεις, με τις περισσότερες από τις σειρές του είτε να τερματίζονται είτε να μεταφέρονται σε άλλα κανάλια. Μια από αυτές είναι η σειρά «The Cleaning Lady» (Η Καθαρίστρια) που γνώρισε πρόωρο τέλος στο κανάλι, παρά το γεγονός ότι είχε σημαντικό αριθμό θαυμαστών.

Για την ιστορία, η ιστορία έκανε πρεμιέρα στο Fox τον Ιανουάριο του 2022 και διήρκεσε τέσσερις σεζόν και συνολικά 44 επεισόδια.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με την ηρωίδα της σειράς, είναι δύσκολο να βγάλεις από τη μέση το The Cleaning Lady το οποίο χαρακτηρίζεται άκρως εθιστικό. Έτσι, το θρίλερ δράσης βρήκε νέα στέγη στο Netflix, αφού και οι τέσσερις σεζόν του προστέθηκαν πρόσφατα στην πλατφόρμα και είναι ο ορισμός του binge watching.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει αυτή τη στιγμή ο streamer, η πρώτη σεζόν του «The Cleaning Lady» είναι η έβδομη πιο δημοφιλής σειρά στην πλατφόρμα, ενώ είναι πλέον διαθέσιμη στις περισσότερες χώρες όπου λειτουργεί το Netflix, εκτός από τις ΗΠΑ, και οι ηρωικές πράξεις της πρωταγωνίστριας έχουν ενθουσιάσει τους συνδρομητές. Μεταξύ αυτών και τους Έλληνες θεατές οι οποίοι φαίνεται να έχουν κολλήσει με την εν λόγω σειρά, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το Top 10 της εβδομάδας 13 - 19 Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, Η Καθαρίστρια... καθάρισε εύκολα τρεις θέσεις! Στην πρώτη θέση τερμάτισε η πρώτη σεζόν της σειράς η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σε 21 χώρες. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η δεύτερη σεζόν και στην έβδομη θέση ακολουθεί η πρώτη σεζόν.

H πλοκή

Η σειρά «The Cleaning Lady» δημιουργήθηκε από τη Μιράντα Κουόκ και βασίζεται στην αργεντίνικη σειρά «La Chica Que Limpia». Aκολουθεί την Thony De La Rosa, μια μετανάστρια που μπλέκεται στον κόσμο του εγκλήματος στην προσπάθειά της να σώσει τη ζωή του γιου της.

Η γυναίκα που έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες, είναι διπλωματούχος γιατρός και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να βρει θεραπεία για το άρρωστο παιδί της. Η Thony αναγκάζεται να εργαστεί ως καθαρίστρια για να τα βγάλει πέρα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι που πέφτει τυχαία πάνω σε μια δολοφονία και πρέπει να βασιστεί στην γρήγορη σκέψη της και στις δεξιότητές της ως γιατρός και καθαρίστρια για να αποδείξει την αξία της. Όταν το σύστημα την απογοητεύει, γίνεται «καθαρίστρια» για λογαριασμό του οργανωμένου εγκλήματος, χρησιμοποιώντας τις ιατρικές της γνώσεις για να καθαρίζει σκηνές εγκλήματος και να παραμένει ένα βήμα μπροστά από το νόμο.

Η ιστορία της διακόπηκε απότομα όταν η σειρά ακυρώθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Αλλά, μήπως αυτή η επιτυχία που γνωρίζει παγκόσμια, είναι και το εισιτήριο για την επιστροφή της;

Πρωταγωνίστρια της σειράς είναι η Elodie Yung, την οποία πολλοί θαυμαστές του Netflix θα αναγνωρίσουν ως την Elektra Natchios από τη σειρά «Marvel Defenders» (και συγκεκριμένα από τις σειρές «Daredevil» και «The Defenders»).