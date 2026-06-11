Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Ένα τραγικό γεγονός καταστρέφει την ευτυχία του Λευτέρη και της Άννας…

Ημέρα γάμου για τον Λευτέρη και την Άννα. Μια μέρα χαράς χτισμένη πάνω στα ερείπια των αποκαλύψεων του παρελθόντος.

Κι ενώ η Σοφία κρατάει αποστάσεις από τον Μιχάλη, η Εβίτα, αποφασισμένη να εμποδίσει τον γάμο του πατέρα της με τη Βέρα, βρίσκει απέναντί της την αξιοπρέπεια της Βέρας, την απρόσμενη ηρεμία του Χάρη και την αυστηρή στάση του Κανελλόπουλου που της λέει ότι κινδυνεύει να γίνει σαν τον πατέρα της αν συνεχίσει να επεμβαίνει στη σχέση του Θεόφιλου.

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Λίγο μετά, ο Λευτέρης και η Άννα βγαίνουν στεφανωμένοι από την εκκλησία μέσα σε ρύζι και ευχές. Η ευτυχία τους όμως διαλύεται ακαριαία όταν ο Άγγελος εντοπίζει τον Μιχάλη ανάμεσα στους καλεσμένους και η προσπάθειά του να τον διώξει πυροδοτεί μια άγρια, αλυσιδωτή σύγκρουση που θα τα αλλάξει όλα…