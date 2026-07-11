Τα μέτρα που αποφασίστηκαν.

Σε λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία των πολιτών προχωρούν οι αρμόδιες αρχές μετά τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, τα οποία τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συνεδριάσεων επιστημονικών και επιχειρησιακών οργάνων.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, η οποία εξέτασε τα δεδομένα από τις κατολισθήσεις στην περιοχή.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αξιολογήθηκε το πόρισμα των επιστημόνων του ΟΑΣΠ, με βασικό στόχο τη θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών στις παραλίες των Ιονίων Νήσων.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε:

Η άμεση υιοθέτηση των εισηγήσεων της επιστημονικής επιτροπής του ΟΑΣΠ σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου.

Η αποστολή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των αρμόδιων δήμων, ώστε να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Η εκπόνηση και εφαρμογή πρόσθετων, εξειδικευμένων παρεμβάσεων για κάθε περιοχή, με βάση τα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά και την αξιολόγηση των κινδύνων.

Στόχος η προστασία των πολιτών

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση της κατάστασης θα συνεχιστεί, ενώ τα μέτρα που θα ληφθούν θα προσαρμόζονται ανάλογα με τα πορίσματα των επιστημονικών ερευνών και την εξέλιξη των γεωλογικών φαινομένων.

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Παράλληλα, υπογραμμίζεται η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών φορέων, της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας και των δήμων, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στις παράκτιες περιοχές των Ιονίων Νήσων, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.