Η Δώρα Χρυσικού και η Μέλπω Λεκατσά σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου η Δώρα Χρυσικού και η μητέρα της Μέλπω Λεκατσά. Οι δύο γυναίκες, παραχώρησαν μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτολου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, η ηθοποιός, εστίασε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της, καθώς πριν από μερικά χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο που τελικά κατάφερε να ξεπεράσει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, αποκάλυψαν ότι και η αδελφή της σε ηλικία 19 ετών, είχε διαγνωσθεί με όγκο στον θυρεοειδή.

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, η Δώρα Χρυσικού, εξήγησε ότι όταν διαγνώστηκε με καρκίνο είχε χάσει τον πατέρα της, μία συνθήκη που την παρηγορούσε καθώς δεν ήθελε να την δει να αρρωσταίνει: «Είχα την στήριξη της οικογένειάς μου. Είχε φύγει ο μπαμπάς μου και είναι το μόνο πράγμα που με παρηγορεί γιατί δεν ήθελα να με δει να αρρωσταίνω. Ο πατέρας μου δεν είχε την ψυχραιμία και τη δύναμη της μητέρας μου. Είχε περάσει και η αδερφή μου καρκίνο στα 19. Ήταν πιο εύκολος… Το να έχει δύο παιδιά που πέρασαν αυτό το πράγμα…».

Όσα αποκάλυψε η Δώρα Χρυσικού για την υγεία της στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο γυναίκες στάθηκαν ιδιαίτερα στο πώς κατάφεραν να αντιμετωπίσουν ψυχικά τις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ η ηθοποιός, αναφέρθηκε εκτεταμένα στη δική της περίπτωση:

«Ήμουν να καταρρεύσω, φυσικά. Δηλαδή στο τραυματικό εκείνο ραντεβού με τον γιατρό, βγήκα και είχα πει τότε ότι «δεν θα κάνω την επέμβαση, θα κάνω τη διαθήκη μου». Πήρα τηλέφωνο της αδελφή μου και της είπα «επειδή μάλλον θα πεθάνω, να προσέχεις τη μαμά». Ήταν όλοι σε μια κατάσταση παγωμένη…».

Σε δεύτερο χρόνο, περιγράφοντας τις στιγμές του χειρουργείου της, η Δώρα Χρυσικού, εξήγησε ότι ο όγκος είχε κάνει μετάσταση: «Το φοβερό, όμως, ήταν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αυτή η αγωνία δηλαδή, γιατί έχω υπάρξει και ‘γω στη θέση αυτήν, όταν χειρουργούταν η αδελφή μου. Απλώς στη δική μου περίπτωση, επειδή ο καρκίνος είχε φύγει από τις ωοθήκες και είχε πάει στο εξωμήτριο, κάποια στιγμή, περίπου στις έξι ώρες επειδή είχα δυο γιατρούς, έναν γυναικολόγο και έναν γενικό, ενώ με είχαν καθαρίσει για το γυναικολογικό κομμάτι, σηκώνουν το συκώτι και από πίσω βρίσκουν τρεις διηθήσεις σαν φακή».

Και συνέχισε: «Καλούν τη μητέρα μου, λοιπόν - είναι έτοιμοι να με κλείσουν - και της λένε ότι θα κάνω… άλλες έξι ώρες χειρουργείο. Φαντάσου αυτή τη γυναίκα που, όταν τις είπαν «σηκώνουμε το συκώτι», λιποθύμησε. Μου το είπαν άνθρωποι μετά αυτό».

Με αφορμή τα όσα είπε η Δώρα Χρυσικού, η μητέρα της Μέλπω Λεκατσά, πήρε το λόγο για να προσθέσει: «21 Μαΐου 2021, είναι η δραματικότερη ημέρα της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κρατάω τους τοίχους και επειδή ξέρω, ξέρω και τις πιθανότητες. Τους λέω «Μην αφήσετε τίποτα, καθαρίστε τα πάντα», μου είπαν ότι αυτό ήθελαν να κάνουν αλλά έπρεπε να με ενημερώσουν. Γι’ αυτό και είχα επιλέξει δύο γιατρούς… Είμαστε τυχεροί…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di1h45fdt4g1?integrationId=40599y14juihe6ly}