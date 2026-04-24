Τα δύο πρόσωπα του καιρού - Πού θα πέσουν καταιγίδες και βροχές, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Με άστατο καιρό θα κυλήσει το σαββατοκύριακο για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου. Στη νέα του ανάρτηση στο ιστολόγιο του ο κ. Ζιακόπουλος αναλύει πώς θα κινηθεί ο καιρός μέχρι και την Δευτέρα 27 του μήνα.

Το Σάββατο αναμένονται βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, ενώ λίγα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μόνο στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά ενισχυμένοι στα ανατολικά πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με πιο ήπιες και ανοιξιάτικες συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το Σάββατο (25/4), στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες. Λίγες βροχές είναι πιθανό να πέσουν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Κυριακή (26/4), μόνο νωρίς το πρωί στην Α. Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, αν εξαιρέσουμε βασικά τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τη Δευτέρα (27/4), αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες στις ορεινές και ημιορεινές κυρίως περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Υ.Γ. Οι γιορτές του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου αποτελούν χρονικά ορόσημα για τις δουλειές των αγροτών, των κτηνοτρόφων και τις παλαιότερες εποχές των μαστόρων, οι οποίοι τ’ Αϊ-Γιωργιού έπαιρναν τον δρόμο της ξενιτειάς και του Αγίου Δημητρίου μαζεύονταν στα χωριά τους για να περάσουν την περίοδο του χειμώνα με τις οικογένειές τους. Σε ένα δημοτικό τραγούδι οι δύο Άγιοι φέρονται να μαλώνουν με τον Αϊ-Δημήτρη να αποκαλεί τον Αϊ-Γιώργη σκορποφαμελίτη, διότι σε αντίθεση με τον ίδιο που μαζώνει τις φαμίλιες, εκείνος τις σκορπίζει. Στην αντιφώνησή του ο Αϊ-Γιώργης «κατηγορεί» τον Αϊ-Δημήτρη ότι ενώ αυτός φέρνει την άνοιξη, εκείνος τη στεγνώνει.