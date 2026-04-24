Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει το πριν και το μετά την γέννηση της κόρης της. Η ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, φαίνεται πως διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, καθώς μόλις πριν από τρεις εβδομάδες υποδέχθηκαν στη ζωή την κόρη τους, Ξένια.

Το ζευγάρι, φαίνεται να απολαμβάνει τις τρυφερές στιγμές αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό τους, ενώ με κάθε ευκαιρία μοιράζονται την χαρά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Έτσι, το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, η παρουσιάστρια του Alpha, έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε το πριν και το μετά χρησιμοποιώντας ένα στιγμιότυπο από την περίοδο της εγκυμοσύνης της που χάιδευε την φουσκωμένη κοιλίτσα της, ενώ αμέσως μετά απεικονίζεται μέσα στο ίδιο φόρεμα να χαρίζει χάδια στην κόρη της.

Στην λεζάντα της ανάρτησής της, πρόσθεσε στίχους από το τραγούδι της Μπίλι Άιλις που έχει επιλέξει να ακούγεται από πίσω, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την απόλυτη χαρά της: «Είχαν ένα όνειρο… Έχω όλα όσα ήθελα», γράφει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, δημοσίευσε την πρώτη του φωτογραφία έχοντας στην αγκαλιά του την μικρή Ξένια.

Να σημειωθεί, ότι η Κατερίνα Καινούργιου απέχει το τελευταίο διάστημα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ενώ – σύμφωνα με τις πληροφορίες της Σταματίνας Τσιμτσιλή – αναμένεται να επιστρέψει στο πόστο της στις 11 Μαΐου.