Νεκρές στο διαμέρισμά τους, στο κέντρο της Λάρισας, δύο γυναίκες, βρέθηκαν νεκρές. Πρόκειται για την 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της.

Οι σοροί των γυναικών εντοπίστηκαν τις απογευματινές ώρες σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που καταδεικνύει πως ο θάνατος επήλθε πριν από ημέρες.

Στο σημείο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. μπήκε στο διαμέρισμα μετά από ειδοποίηση συγγενών.

Από την πρώτη εικόνα δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς αιτίες του θανάτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.

Πηγή: larissanet.gr