Πότε επιστρέφει η Κατερίνα Καινούργιου στα επαγγελματικά της καθήκοντα;

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της φαίνεται να απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Η παρουσιάστρια του Alpha, παραμένει εκτός του «Super Κατερίνα», ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναμένεται να επιστρέψει τις πρώτες μέρες του Μαΐου.

Την είδηση επιβεβαίωσε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αποκαλύπτοντας ότι η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στα επαγγελματικά τις καθήκοντα τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

«Η Κατερίνα γυρνάει 11 Μαΐου, σας το επιβεβαιώνω. Εμένα μου το είχε πει αλλά μου είχε πει να μην το πω. Κι εμένα όταν κάποιος μου λέει κάτι off the record, δεν το λέω, αλλά από τη στιγμή που γράφτηκε το επιβεβαιώνω», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Ξέρετε τι έχει πάθει η Κατερίνα; Αυτό που παθαίνει μια μανούλα που θέλει να τα κάνει όλα αυτή, να ελέγχει... Έχει πάθει αυτό το πράγμα που ακόμα και αν έχει βοήθεια θέλει να τα κάνει όλα αυτή».

