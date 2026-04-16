Χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου βγήκε σήμερα στον αέρα η εκπομπή «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να εξηγεί τον λόγο της απουσίας της συνεργάτιδάς της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Μεσσαροπούλου, λόγω της σοβαρής περιπέτειας υγείας που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

«Μία δύσκολη ημέρα για το Happy Day γιατί ένα από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας, η Τίνα μας. Έχετε σίγουρα διαβάσει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας πολύ δικός της άνθρωπος, ο σύζυγός της, ο Γιώργος Μυλωνάκης. Δίνει μία πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται, στο πλευρό του.

Από τη δική μας πλευρά, είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και ουσιαστικά και πνευματικά και σήμερα το πρωί που είμαστε εδώ μας λείπει και θέλουμε να της στείλουμε όλες τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση του συζύγου της. Και να ευχηθούμε και σε εκείνη καλή δύναμη γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Χθες ήμασταν εδώ το πρωί την ώρα της εκπομπής όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό της. Δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μάλιστα προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της από την εκπομπή, δίνοντας πιο κοντινά πλάνα μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί.

Δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου, γιατί αυτές είναι λεπτομέρειες προσωπικές. Και τον Γιώργο τον ξέρουμε. Είναι ένας πολύ δυνατός, δυναμικός άνθρωπος, πολύ ακμαίος και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής πολύ σύντομα», είπε, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

