Οι συνεχείς μετασεισμοί οδήγησαν στην απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε Σητεία και Ιεράπετρα.

Την απόφαση να διακοπούν τα μαθηματα και να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία πήρε ο δήμαρχος Σητείας λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται στην περιοχή μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που «χτύπησε» τη θαλάσσια περιοχή στο Λασίθι στις 06:20. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού, με τους κατοίκους να ξυπνούν έντρομοι και να βγαίνουν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με σεισμολόγους, πρόκειται για έναν τυπικό ισχυρό σεισμό που εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα του ελληνικού τόξου, η οποία χαρακτηρίζει τη γεωδυναμική περιοχή της Κρήτης. Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

Το «μπαράζ» Ρίχτερ οδήγησε σε «λουκέτο» στα σχολεία

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα με τους αλλεπάλληλους μετασεισμούς που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του Λασιθίου οδήγησε τις αρχές στην απόφαση για πρόωρη αναστολή λειτουργίας των σχολείων στον Δήμο Σητείας. Σύμφωνα με την απόφαση τα μαθήματα διακόπηκαν νωρίτερα για λόγους ασφαλείας, ενώ η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις δομές εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή καθώς προτεραιότητα παραμένει η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η απόφαση του Δήμου Σητείας

Αποφασίζουμε την διακοπή μαθημάτων με φυσική παρουσία στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σ.Α.Ε.Κ., Εσπερινό Λύκειο και τα ολοήμερα τμήματα των σχολικών μονάδων του Δήμου Σητείας, την Παρασκευή 24-4-2026 λόγω έντονης σεισμικής δραστηριότητας στον Δήμο Σητείας.

Κλειστά τα Εσπερινά Σχολεία στην Ιεράπετρα - Αναστολή λειτουργίας του Ολοήμερου

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη αναστέλλεται για σήμερα 24 Απριλίου 2026 η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των απογευματινών εσπερινών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δ.Ι.Ε.Κ. λόγω του σεισμού των 5,7 ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή και τους συνεχιζόμενους μετασεισμούς.

