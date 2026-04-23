Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ ενώ ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026–2027, που αφορά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ξεκινάει άμεσα σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού έως 3 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω της ΔΥΠΑ και φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 25.000 δικαιούχους και ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν οικονομικά προσιτές διακοπές.

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος παραμένει η ίδια: η παροχή επιταγής κοινωνικού τουρισμού, η οποία λειτουργεί ως «κουπόνι» που καλύπτει μέρος ή και το σύνολο του κόστους διαμονής, καθώς και μέρος των εξόδων μετακίνησης, κυρίως ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι συνταξιούχοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο τουριστικών καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που εμπίπτουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για ευάλωτες ομάδες, καθώς τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν αυξημένη επιδότηση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαλλάσσονται πλήρως από ιδιωτική συμμετοχή.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 13 μήνες, με δυνατότητα διαμονής από μία έως έξι διανυκτερεύσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες –όπως νησιά του ανατολικού Αιγαίου και περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές προκλήσεις– παρέχεται η δυνατότητα για έως και 10 ή ακόμη και 12 διανυκτερεύσεις. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τόσο την τοπική οικονομία όσο και τη γεωγραφική διασπορά του τουριστικού ρεύματος.

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος, την περίοδο διαμονής και την περιοχή. Για παράδειγμα, η επιδότηση για ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας μπορεί να φτάσει έως και τα 35 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ενώ για πιο οικονομικά καταλύματα κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση της επιδότησης κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως ο Αύγουστος και οι εορταστικές περίοδοι των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές –όπως τμήματα της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και του Έβρου, αλλά και σε νησιά όπως η Λέσβος και η Σάμος– η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων μηδενίζεται. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, οι οποίες είτε δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια είτε επιδιώκουν μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη.

Στον τομέα των μετακινήσεων, η επιδότηση καλύπτει το 50% της αξίας των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τον γενικό πληθυσμό, ενώ για τα άτομα με αναπηρία φτάνει στο 100%. Η ιδιωτική συμμετοχή παραμένει περιορισμένη, καθιστώντας εφικτή τη μετακίνηση ακόμη και προς απομακρυσμένους προορισμούς.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ΔΥΠΑ, με την έκδοση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης εντός του επόμενου διαστήματος. Η επιλογή των δικαιούχων θα βασιστεί σε σύστημα μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η ύπαρξη ανήλικων τέκνων.