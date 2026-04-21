Καθυστερήσεις παρατηρούνται από το πρωί στην υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, καθώς ο μεγάλος όγκος ενδιαφερομένων που επιχειρούν ταυτόχρονα να εισέλθουν στην πλατφόρμα έχει επιβαρύνει το σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 11.000 αιτήσεις.

Η διαδικασία άνοιξε σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, στις 08:00 μέσω της πλατφόρμας gov.gr και αφορά τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) διακοπών για εργαζόμενους και ανέργους. Ωστόσο, πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία πρόσβασης κατά την προσπάθειά τους να υποβάλουν αίτηση, εξαιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Σήμερα δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενοι των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ λήγει σε 0. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθεί υπερφόρτωση της πλατφόρμας: την Τετάρτη 22 Απριλίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1 και 2, την Πέμπτη 23 Απριλίου σε 3 και 4, την Παρασκευή 24 Απριλίου σε 5 και 6, ενώ το Σάββατο 25 Απριλίου η διαδικασία θα αφορά τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9. Την Κυριακή 26 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαιρέτως.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Κοινωνικός Τουρισμός» στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι ενδιαφερόμενοι ελέγχουν τα στοιχεία τους, δηλώνουν τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειας και προχωρούν στην οριστική υποβολή της αίτησης, ενώ τα στοιχεία εισοδήματος και ασφάλισης αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027 θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει 13 μήνες. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος και δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης έως έξι διανυκτερεύσεων σε τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος παρέχονται έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, στον Έβρο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – με εξαίρεση τις Σποράδες – προβλέπονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με την ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.