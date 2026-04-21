Πρωταθλητής στη φοροδιαφυγή αναδείχθηκε ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

Περισσότερους από 290.000 ελέγχους και έρευνες πραγματοποίησε το 2025 ο φοροελεγκτικός μηχανισμός, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να καταλογίζει φόρους, πρόστιμα, τέλη και δασμούς συνολικού ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η φοροδιαφυγή όχι μόνο δεν περιορίστηκε αλλά εμφανίζει αυξητικές τάσεις, με το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 29,7%, αυξημένο κατά τουλάχιστον 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 27,1% του 2024.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, πρωταθλητής στη φοροδιαφυγή αναδείχθηκε ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, όπου η παραβατικότητα έφτασε το 61%. Ακολούθησαν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2% και ο τομέας της ανθρώπινης υγείας με 54%. Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν επίσης σε άλλες υπηρεσίες προσωπικού χαρακτήρα (50,3%) και στην πρωτογενή παραγωγή (40,8%), ενώ χαμηλότερα επίπεδα εντοπίστηκαν στο χονδρικό εμπόριο (33,9%), την εστίαση (32,4%), τα καταλύματα (31,6%) και το λιανικό εμπόριο (29,3%). Η βιομηχανία τροφίμων κινήθηκε στο 28,8%, με τους λοιπούς τομείς να εμφανίζουν παραβατικότητα 19,1%.

Ιδιαίτερα εντατικοί ήταν οι επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης, οι οποίοι ανήλθαν σε 47.602 σε όλη τη χώρα, υπερβαίνοντας σημαντικά τον ετήσιο στόχο των 25.400. Από αυτούς, 37.493 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της γεωγραφικής κατανομής, με 11.695 να διεξάγονται εντός έδρας και 25.798 εκτός, παρουσιάζοντας παραβατικότητα 25,31% και 31,77% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, ενώ οι περιφέρειες Πατρών και Πειραιά εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, κυρίως στους εκτός αρμοδιότητας ελέγχους. Η Δυτική Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό εντοπισμένων παραβάσεων με 39,9%, ακολουθούμενη από την Πελοπόννησο με 39,6% και τη Θεσσαλία με 38,2%. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό εντοπίστηκε στη Δυτική Μακεδονία με 24,9%.

Από πλευράς κλάδων, οι περισσότεροι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην εστίαση, όπου πραγματοποιήθηκαν 22.020 έλεγχοι, και στο λιανικό εμπόριο με 11.149 ελέγχους, καταγράφοντας παραβατικότητα 32,4% και 29,3% αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ενώ επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις σε 293 επιχειρήσεις. Τα περισσότερα «λουκέτα» αφορούσαν επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 40,44% των σχετικών μέτρων, ενώ ακολούθησαν οι επιχειρήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής και το λιανικό εμπόριο.

Οι έλεγχοι του 2025 επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην αποκάλυψη κυκλωμάτων έκδοσης εικονικών τιμολογίων, στον τουριστικό κλάδο και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις αδήλωτες διαδικτυακές πωλήσεις, καθώς και στη χρήση παραποιημένων λογισμικών για την έκδοση φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πληρωμές μέσω καρτών, σε πρατήρια καυσίμων και σε στοχευμένους ελέγχους για τη μείωση του κενού ΦΠΑ, με τις αρχές να αξιοποιούν ακόμη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.