Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν μετά τη λήξη της αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται πηγή από τον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αν και η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι θα συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες στο Πακιστάν, έχει ενημερώσει περιφερειακούς διαμεσολαβητές ότι σήμερα Τρίτη θα στείλει ομάδα για διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι, χωρίς την επίτευξη συμφωνίας, το Ιράν θα αντιμετωπίσει πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, όπως γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Η σύγχυση σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στις νέες συνομιλίες ήταν έντονη χθες Δευτέρα, με τα ιρανικά κρατικά μέσα να αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει, επικαλούμενη τις «υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσινγκτον. «Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, προετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», αντέταξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, μέσω X.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Wall Street Journal