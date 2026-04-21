Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης πιέζουν τους διαπραγματευτές για πιο σκληρή στάση: καμία συνομιλία χωρίς τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι ντι Βανς, αναμένεται να αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ σήμερα Τρίτη, για συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το Axios, που επικαλείται τρεις αμερικανικές πηγές.

Ο Βανς θα φτάσει στο Πακιστάν ενώ η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται κοντά στη λήξη της. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να ξεκινήσει νέα εκστρατεία βομβαρδισμών σε ιρανικές γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Αν και μια πλήρης συμφωνία σε τόσο στενό χρονικό πλαίσιο θα ήταν δύσκολη, ο Τραμπ μπορεί να συμφωνήσει σε παράταση της προθεσμίας εάν υπάρξουν ενδείξεις προόδου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά ήδη έχει προσθέσει μία ημέρα, καθώς οι δύο εβδομάδες που συμφωνήθηκαν για την κατάπαυση του πυρός λήγουν την σήμερα. Χθες δήλωσε ότι η προθεσμία λήγει το βράδυ της Τετάρτης.

Πιέζουν οι Φρουροί

Ο Λευκός Οίκος πέρασε όλη τη Δευτέρα περιμένοντας ένα σήμα από την Τεχεράνη ότι θα στείλει τη διαπραγματευτική της ομάδα στο Ισλαμαμπάντ.

Πηγή με γνώση της κατάστασης ανέφερε ότι οι Ιρανοί καθυστερούσαν, καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης πιέζουν τους διαπραγματευτές για πιο σκληρή στάση: καμία συνομιλία χωρίς τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία προέτρεψαν τους Ιρανούς να προσέλθουν στη συνάντηση.

Η ιρανική ομάδα περίμενε το «πράσινο φως» από τον ανώτατο ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Αυτό δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με την πηγή.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Βανς θα αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης, ενώ μια τρίτη ανέφερε ότι μπορεί να έφευγε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται επίσης να ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες.

Με πληροφορίες από Axios