Τι είπε στην απολογία του ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο άλσος Βεΐκου.

Αθωώθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο μελισσοκόμος που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου.

Την απαλλαγή του είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της προς το δικαστήριο. Απολογούμενος ο μελισσοκόμος υποστήριξε πως δεν είχε καμία σχέση με όσα του αποδόθηκαν.

«Έφτασα μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά…», είπε.

«Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά. Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική, γιατί το δικό μου δεν είχε σήμα. Είδα τις φωτιές να πηγαίνουν και προς τις δύο μεριές, η φωτιά εξελισσόταν. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια. Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο ίντερνετ, με κυνηγάνε οι άλλοι μελισσοκόμοι», πρόσθεσε.