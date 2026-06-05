Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 88 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, καθώς ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ευρωπαϊκό portal δημοσίων συμβάσεων TED (Tenders Electronic Daily).

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επανεκκίνηση μιας διαδικασίας που είχε ανακοπεί πριν από λίγους μήνες, όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού, έπειτα από σειρά προδικαστικών προσφυγών που είχαν κατατεθεί από εταιρείες και κοινοπραξίες του κλάδου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 88 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην αγορά, ωστόσο προσέκρουσε σε νομικές και τεχνικές ενστάσεις που αφορούσαν κυρίως εξειδικευμένες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι προσφυγές οδήγησαν τελικά το υπουργείο στην απόφαση να ακυρώσει τον διαγωνισμό πριν από τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, προκειμένου να επανεξετάσει τους όρους και να περιορίσει τον κίνδυνο νέων καθυστερήσεων.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το νέο διαγωνισμό, προβλέπει την εγκατάσταση 1.000 καμερών σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας του εθνικού και αστικού οδικού δικτύου. Οι κάμερες θα είναι σε θέση να καταγράφουν σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων υπέρβαση ορίων ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων και επικίνδυνες κυκλοφοριακές παραβάσεις που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.