Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι η χρήση των νέων συστημάτων θα πραγματοποιείται με σεβασμό στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και στις προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για τη λειτουργία τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στους δημόσιους χώρους.

Στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής προχωρούν οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς μετά το Μετρό, το νέο σύστημα «έξυπνων» καμερών αναμένεται να επεκταθεί και στον ΗΣΑΠ.

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένων καμερών με δυνατότητες ανάλυσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα μπορούν να καταγράφουν τη ροή των επιβατών και να εντοπίζουν περιπτώσεις παράνομης εισόδου ή μετακίνησης χωρίς την απαιτούμενη επικύρωση εισιτηρίου.

Στόχος των αρμόδιων φορέων είναι η σημαντική μείωση των απωλειών εσόδων που προκαλεί η εισιτηριοδιαφυγή, ένα φαινόμενο που επιβαρύνει διαχρονικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών. Παράλληλα, μέσω των νέων τεχνολογικών εργαλείων επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη κατανομή των ελεγκτικών μηχανισμών και η καλύτερη παρακολούθηση της επιβατικής κίνησης.

Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα λειτουργούν ως μέσο επιβολής προστίμων, αλλά ως εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, παρέχοντας στους διαχειριστές του δικτύου εικόνα για τα σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να σχεδιάζονται πιο στοχευμένοι έλεγχοι και παρεμβάσεις.

Η επέκταση του συστήματος στον ΗΣΑΠ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού των μέσων σταθερής τροχιάς, με έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών που θα βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργία των συγκοινωνιών και θα ενισχύσουν την εμπειρία των επιβατών.