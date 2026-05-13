Η ΣΤΑΣΥ ξεκαθαρίζει τα γεγονότα που προκάλεσαν ολιγόλεπτη αναστάτωση στον σταθμό της Ομόνοιας.

Ψευδής ήταν η είδηση που κυκλοφόρησε το πρωί της Τετάρτης και ανέφερε ότι ένα άτομο έπεσε στις ράγες του τρένου στον σταθμό του ΗΣΑΠ στην Ομόνοια.

Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, ξεκαθαρίζει τα γεγονότα και διευκρινίζει κανέναν άτομο δεν έπεσε στις ράγες. Πληροφορίες από την «Εφ.Συν» αναφέρουν πως όντως ένα άτομο βρέθηκε για λίγα λεπτά στις ράγες στην προσπάθειά του να κρυφτεί από τον σταθμάρχη και να μην πληρώσει πρόστιμο. Προκλήθηκε μία ολιγόλεπτη αναστάτωση αλλά δεν υπήρξε κανείς τραυματισμός και ο άνθρωπος απομακρύνθηκε σώος.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ αναφέρει πως «Σε συνέχεια αναρτήσεων σε ιστοσελίδες, που κάνουν λόγο για πτώση ατόμου στις ράγες του ΗΣΑΠ, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε, πως στις 11:22 το πρωί στον σταθμό Ομόνοια, άνδρας, για άγνωστο λόγο, μπήκε στη Γραμμή, επιχειρώντας να περάσει από την μια πλευρά της αποβάθρας στην άλλη. Για λόγους ασφαλείας διεκόπη η ηλεκτροδότηση της Γραμμής για 4 λεπτά και οι συρμοί παρέμειναν το διάστημα αυτό στους σταθμούς. Η κυκλοφορία στη Γραμμή αποκαταστάθηκε στις 11:26».