Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια από την εκδήλωση στο Ωραίο της Ξάνθης.

Στο Ωραίο του Δήμου Μύκης Ξάνθης βρέθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας, πρόκειται για μία «εκδήλωση με την οποία η ελληνική Πολιτεία εκπληρώνει ένα χρέος προς τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν, εδώ στη Θράκη, να υπερασπιστούν την Πατρίδα και ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους».

