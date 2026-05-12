Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συμμετείχε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας επισήμανε στους ομολόγους στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε σχετική του ανάρτηση ο Νίκος Δένδιας, ενημερώνει πως «συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών - μελών της. Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της «Ανάλυσης Απειλών». Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα.

»Έθεσα επίσης στους ομολόγους μου, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – Άμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης θαλάσσιου drone στην Ελλάδα - το οποίο είμαστε βέβαιοι πλέον ότι είναι ουκρανικό - και τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

{https://x.com/NikosDendias/status/2054188663982952958}