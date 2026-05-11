Καθόλου τυχαίο το απόσματα από την ομιλία Δένδια που ανάρτησε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ «έπαιξε» ομιλία του Νίκου Δένδια στον λογαριασμό της στο Χ.

Η Γκιλφόιλ επέλεξε να παραθέσει απόσπασμα από την ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας,στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη για τον εκσυγχρονισμό της πολεμικής αεροπορίας και όχι τυχαία.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται στην αγορά των F-35, των F-16 Viper και των Rafale από τις ΗΠΑ.

«Η Αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του ’28 θα παραλάβουμε το πρώτο F-35», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε στην ομιλία του «Το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη που θα δώσει νέες δυνατότητες στην Αεροπορία μας. Αλλά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μια Αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά. Μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη, μια από τις ισχυρές αεροπορίες στον πλανήτη».

{https://x.com/kimguilfoyle/status/2053749230297108496}