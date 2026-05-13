Δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία η λεωφόρος Αλεξάνδρας,

Έληξε η επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πέριξ της ΓΑΔΑ, όταν εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές στην οδό Δημητσάνας εντοπίστηκε ένα εγκαταλελειμμένο σακίδιο. Η αστυνομία απέκλεισε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα καθόδου προς την Πατησίων ενώ στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί των ΤΕΕΜ για να ελέγξουν το σακίδιο.

Μετά την εξέταση του αντικειμένου διαπιστώθηκε ότι δεν περιείχε κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα να αρθούν τα μέτρα ασφαλείας και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.