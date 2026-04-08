Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο και διακοπή κυκλοφορίας στα Πετράλωνα.

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή των Πετραλώνων μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο χαρτοφύλακες οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από κτήριο όπου παλαιότερα στεγάζονταν υπηρεσίες του ΣΔΟΕ.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου στα ύποπτα αντικείμενα έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος από το ύψος της οδού Αλκμήνης.

Για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην συμβολή της Αλκίφρονος με την Αλκμήνη ενώ στο σημείο κλήθηκαν και ειδικά κλιμάκια των πυροτεχνουργών για τον απαραίτητο έλεγχο. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

