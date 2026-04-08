Τέλος σήμανε στην κινητοποίηση που οδήγησε σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμο των Πετραλώνων μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει μετά τον εντοπισμό δύο χαρτοφυλάκων που εντοπίστηκαν έξω από κτήριο όπου παλαιότερα στεγάζονταν υπηρεσίες του ΣΔΟΕ.

Η κυκλοφορία στους δρόμους έχει πλέον αποκατασταθεί καθώς νωρίτερα είχε κλείσει η Αλκίφρονος στη συμβολή της με την Αλκμήνης.

Στο σημείο κλήθηκαν και ειδικά κλιμάκια των πυροτεχνουργών για τον απαραίτητο έλεγχο ενημερώνοντας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος ανησυχίας.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση