Τέλος σήμανε στην κινητοποίηση που οδήγησε σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμο των Πετραλώνων μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.
Σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει μετά τον εντοπισμό δύο χαρτοφυλάκων που εντοπίστηκαν έξω από κτήριο όπου παλαιότερα στεγάζονταν υπηρεσίες του ΣΔΟΕ.
Η κυκλοφορία στους δρόμους έχει πλέον αποκατασταθεί καθώς νωρίτερα είχε κλείσει η Αλκίφρονος στη συμβολή της με την Αλκμήνης.
Στο σημείο κλήθηκαν και ειδικά κλιμάκια των πυροτεχνουργών για τον απαραίτητο έλεγχο ενημερώνοντας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος ανησυχίας.
