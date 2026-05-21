Τα αλεπουδάκια αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μία όχι και τόσο συνηθισμένη «υπόθεση» κλήθηκαν να χειριστούν αστυνομικοί στην Καστοριά, όταν τρία μικρά αλεπουδάκια με τη μητέρα τους εντοπίστηκαν να «κόβουν» βόλτες εντός της πόλης.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δ. Μακεδονίας, τα τρία αλεπουδάκια φαίνονται να έχουν κρυφτεί μέσα σε ένα φρεάτιο. Την αστυνομία ενημέρωσαν πολίτες, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τα ίδια.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς για την παραλαβή τους, με σκοπό τη φροντίδα τους και την ομαλή επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Δείτε το βίντεο

{https://www.facebook.com/reel/26808925262068508}