Αραβικά Μέσα αναφέρουν ότι ίσως υπάρχουν ανακοινώσεις για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στις επόμενες ώρες.

Πληροφορίες του Al Arabiya τις οποίες αναμετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA κάνουν λόγο για οριστικοποίηση του προσχεδίου συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Τα ιρανικά Μέσα ανέφεραν ότι το τελικό προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν φέρεται να έχει ολοκληρωθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, με μια επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται εντός ωρών.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται, η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

- Αμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.

- Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από τη στόχευση των υποδομών του άλλου.

- Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ θα είναι εγγυημένη στο πλαίσιο ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης.

- Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά σε απάντηση στην τήρηση των όρων της συμφωνίας από το Ιράν.

- Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός το πολύ επτά ημερών.

Το Al Jazeera, ωστόσο, επικαλούμενο έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ανέφερε πως οι διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο. Το ίδιο ρεπορτάζ πρόσθεσε, επικαλούμενο μια άλλη πηγή, ότι ήταν ακόμη πολύ νωρίς για να κρίνει κανείς εάν είναι αφικτή μια σοβαρή, τελική συμφωνία.

Περί εμπλουτισμένου ουρανίου

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε δημοσιεύματα των Μέσων ότι τα πυρηνικά ζητήματα ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων. Διευκρίνισε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται στα Μέσα σχετικά με πυρηνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμένου υλικού ή τη διαδικασία εμπλουτισμού, είναι απλώς εικασίες των μέσων ενημέρωσης και στερούνται αξιοπιστίας», δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγκάεϊ.

Παράλληλα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έλαβε την τελική απόφαση να μην παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στην Ουάσινγκτον, ανέφερε το Al Arabiya επικαλούμενο πηγή υψηλού επιπέδου. Νωρίτερα ο Τραμπ σε δηλώσεις του προς του δημοσιογράφους είχε πει με βεβαιότητα ωστόσο πως οι ΗΠΑ θα «πάρουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου» από το Ιράν.

Πρόσθεσε πως «θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε. Αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το πάρουν. Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και αυτό είναι «πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να συζητήσουμε» επανέλαβε ο Τραμπ και συμπλήρωσε πως «Διαπραγματευόμαστε και θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το πετύχουμε αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα έλεγα ότι καταστρέψαμε το 85% της πυραυλικής τους ικανότητας. Τώρα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να κατασκευάσουν πυραύλους, να κατασκευάσουν drones».

Εύθραυστη εκεχειρία

Την ίδια ώρα ο ο Φανταχοσεΐν Μαλεκί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να δράσει πρώτη και να σπάσει την εκεχειρία εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι αμερικανική βάση προετοιμάζεται για επίθεση.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση είπε πως «οτιδήποτε είναι πιθανό. Θα μπορούσε ακόμη και να προέλθει από την πλευρά του Ιράν, ειλικρινά. Εάν αισθανθούμε ότι κάτι συμβαίνει από μια αμερικανική βάση, το Ιράν έχει τη νομιμότητα να απαντήσει και να το αποτρέψει».

Ο Τραμπ έχει Ιράν και ...γάμο

Την ώρα που ο κόσμος όλος κρέμεται από μια λεπτή γραμμή, αυτή της εκεχειρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να χάσει τον γάμο του γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω του Ιράν.

«Δεν είναι καλή χρονική στιγμή για μένα», είπε ο Τραμπ. «Έχω κάτι που λέγεται Ιράν και άλλα πράγματα» πρόσθεσε. «Αν παρευρεθώ, θα με σκοτώσουν. Αν δεν παρευρεθώ, θα με σκοτώσουν τα fake news» είπε εν μέρει αστειευόμενος.

