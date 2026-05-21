Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν σωματεία και συλλογικότητες.

Πορεία αλληλεγγύης για τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης, 21/05.

Η οργάνωση March to Gaza έκανε κάλεσμα για συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας στις 19:00 και πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Η απαγωγή των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla ανοικτά της Γάζας και τα βασανιστήρια των αρχών του Ισραήλ προς τους συλληφθέντες προκάλεσαν τις σημερινές κινητοποιήσεις, ενώ πάγιο αίτημα των διαδηλωτών είναι ο τερματισμός της γενοκτονίας και η ελευθερία του παλαιστινιακού λαού.

{https://www.instagram.com/p/DYmiVmyCfBM/}

Παράλληλα, την στηρίξη τους στις κινητοποιήσεις εκφράζουν και πολλά σωματεία, όπως η ΕΙΝΑΠ, η ΣΕΤΕΕ, η ΕΛΕΠΑ και το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI