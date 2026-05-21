«Ζούμε σε μια μόνιμη εποπτεία. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας απαιτεί τη συμμετοχή ηθικών πολιτών και άξιων ανθρώπων», ανέφερε η Κατερίνα Μουτσάτσου.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι η συμπαρουσιάστρια που στηρίζει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως δήλωσε ανεβαίνοντας στο βήμα «Ζούμε σε μια μόνιμη εποπτεία. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας απαιτεί τη συμμετοχή ηθικών πολιτών και άξιων ανθρώπων» και συμπλήρωσε μετά την προβολή του βίντεο με την ίδια που έχει γίνει viral στην εποχή των μνημονίων: «Αυτό το βίντεο με έκανε ενεργό πολίτη. Συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα που ξαφνικά με πολέμησε. Βάλθηκα να καταλάβω τι συνέβη. Τώρα συμβαίνει σε όλους μας. Πλέον το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό. Το ερώτημα να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι, μέσα από τον διασυρμό που ζούσαμε από τα ΜΜΕ, τώρα είναι υπαρξιακό πρόβλημα για όλη την Ελλάδα και όλο τον ελληνικό παγκοσμίως».

{https://www.youtube.com/watch?v=KVCwGNV8AZE}

Το προφίλ της Κατερίνα Μουτσάτσου

Η Κατερίνα Μουτσάτσου γεννήθηκε στο Μοντερέι στις 21 Σεπτεμβρίου του 1972 και είναι είναι Ελληνίδα ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Η Λίζα και όλοι οι άλλοι (2003) και The Hangover (2009), καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Cheek to Cheek, Ενα και ένα, Θα σε δω στο πλοίο και άλλα. Επίσης το 2003 ερμήνευσε το τραγούδι «Μια φορά» μαζί με τον Δημήτρη Κοργιαλά.

{https://www.instagram.com/reels/DGMPaVnyO37/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρόλα αυτά, έγινε ιδιαίτερα γνωστή το 2012, όταν κυκλοφόρησε στο κανάλι της στο YouTube, ένα βίντεο, υπό τον τίτλο I am Hellene, στο οποίο σχολίαζε την κατάσταση στην Ελλάδα. Το εν λόγω βίντεο έγινε viral, καταφέρνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια θεάσεις την πρώτη εβδομάδα, με το οποίο ασχολήθηκαν και ξένα και ελληνικά Μέσα. Κατόπιν αυτού του βίντεο συνέχισε να σχολιάζει την κατάσταση της χώρας, με αποκορύφωμα ίσως τη σειρά κινουμένων σχεδίων που έφτιαξε «Η Σάρα και η Μάρα».

{https://www.youtube.com/watch?v=MFvU18GGM3Y}

Δείτε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στο Live Blog του Dnews