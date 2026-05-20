Τα μέτρα αποσκοπούν στην αποφυγή επεισοδίων, στην ασφάλεια των φιλάθλων και στην ομαλή διεξαγωγή του Final Four.

Σε απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων-μηχανοκίνητων πορειών, με αφορμή την το Final Four της Euroleague, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από την 06.00΄ ώρα της 21-5-2026 έως και την 06.00΄ώρα 25-5-2026 και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη-Πλουτάρχου -Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ- Βλαδίμηρου Μπένση-Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος-Ριζάρη.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και ερείδεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν θέματι αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας της.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Final Four αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην ανωτέρω οριοθετημένη περιοχή.

Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων.

Παράλληλα, τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Το μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο, διότι ηπιότερα μέτρα δεν επαρκούν για την αποτελεσματική πρόληψη των ανωτέρω κινδύνων ενώ είναι αναλογικό, καθώς έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένα οριοθετημένη περιοχή και περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής».

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εκπονηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων και θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε τυχόν φαινόμενα βίας και πρόκλησης φθορών.

Αύριο το πρωί θα γίνει και αναλυτική παρουσίαση των μέτρων από την Αστυνομία, που θα δοθούν λεπτομέρειες και χάρτες με την ανάπτυξη των μέτρων ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί πως θα δοθεί και η δυνατότητα πώλησης εισιτηρίων από φιλάθλους που είχαν από πριν προμηθευτεί, με τη δυνατότητα αλλαγή του ονόματος του κατόχου.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν κάποιοι επιλέξουν να τα κρατήσουν τα εισιτήρια αυτά και να εισέλθουν στο γήπεδο, θα έχουν ληφθεί από πριν μέτρα και θα υπάρχει αυστηρή παρουσία της Αστυνομίας ώστε να αποτραπούν τυχόν εντάσεις εντός του γηπέδου.