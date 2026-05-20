Στο T-Center Athens βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δύο μέρες πριν το Final Four.

Δύο εικοσιτετράωρα απομένουν πριν την έναρξη του Final Four της Euroleague, με τους Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης να ρίχνονται στη μάχη για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Το φετινό Final Four έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς πέρα από τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, η τελική φάση της διοργάνωσης πραγματοποιείται στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens.

Το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχει φορέσει τα «καλά» του και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού διασυλλογικού μπάσκετ. Ένα μικρό δείγμα από το εσωτερικό του γηπέδου έδωσε με story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μη κατόρθωσε να προκριθεί στο Final Four που διεξάγεται στο σπίτι του, ωστόσο ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ βρέθηκε στο γήπεδο επιβλέποντας τις αλλαγές που έγιναν.

Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε: «Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία και να το δεις από την τηλεόραση, από τον καναπέ. Γ@μώ την ώρα και στη στιγμή. Δεν πειράζει».

