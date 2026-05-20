Η σωστή διαδικασία για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΥΠΑ.

Με τις ενστασεις να ξεπερνούν τις 17.400 για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, η ΔΥΠΑ μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των οριστικών Πινάκων ωφελουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, εκτιμάται ότι η ανακοίνωση θα γίνει μεταξύ 22-25 Μαΐου. Έτσι χιλιάδες πολίτες περιμένουν την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, ώστε να προχωρήσουν στον προγραμματισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών. Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας εργαζόμενους, ανέργους και τις οικογένειές τους που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Ήδη οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και camping μέσα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα στους δημοφιλείς προορισμούς πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Περιοχές όπως η Ρόδος, η Κως, η Λέσβος, η Σάμος και η Κέρκυρα συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει μόνο τη διαμονή αλλά και μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους ταξιδεύουν σε νησιωτικούς προορισμούς. Ωστόσο, τα εισιτήρια δεν εκδίδονται αυτόνομα. Η επιδότηση συνδέεται υποχρεωτικά με ενεργό voucher κοινωνικού τουρισμού και κράτηση σε συμμετέχον κατάλυμα.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά. Μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή και κατόπιν συνεννόησης με πάροχο.

Για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές. Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, και του Πάσχα, από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027

Για τους περισσότερους δικαιούχους η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, ενώ η ΔΥΠΑ καλύπτει το υπόλοιπο 75%. Για τα άτομα με αναπηρία η συμμετοχή είναι μηδενική και τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Ενδεικτικά, μία τετραμελής οικογένεια που επιλέγει διακοπές στη Ρόδο και έχει συνολικό κόστος ακτοπλοϊκών 320 ευρώ, θα πληρώσει περίπου 80 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 240 ευρώ καλύπτονται μέσω του προγράμματος. Αντίστοιχα, ένας άνεργος που ταξιδεύει στη Σάμο με εισιτήριο αξίας 120 ευρώ θα καταβάλει μόλις 30 ευρώ.

Στην περίπτωση δικαιούχου ΑμεΑ που ταξιδεύει στην Κέρκυρα με συνολικό κόστος εισιτηρίων 140 ευρώ, η συμμετοχή είναι μηδενική και το ποσό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ. Για πολύτεκνες οικογένειες προβλέπονται ειδικές κατηγορίες εισιτηρίων, με ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιδότηση αφορά αποκλειστικά βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Επιπλέον χρεώσεις όπως καμπίνες, μεταφορά οχήματος ή αναβαθμίσεις θέσεων δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη.

Η σωστή διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΥΠΑ, είναι πρώτα να επιβεβαιωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται στους οριστικούς πίνακες δικαιούχων και διαθέτει ενεργό voucher. Στη συνέχεια πρέπει να βρεθεί διαθέσιμο κατάλυμα και μόνο τότε να γίνει αναζήτηση και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Πολλοί δικαιούχοι κάνουν το λάθος να κλείνουν πρώτα εισιτήρια και αργότερα να διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στον προορισμό που επέλεξαν.

Η έκδοση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω συμμετεχόντων πρακτορείων και απαιτεί εκτυπωμένη επιταγή ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τα προσωπικά στοιχεία, τα λιμάνια αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και τις ημερομηνίες ταξιδιού πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε νησιά με αυξημένη ζήτηση ή περιορισμένα δρομολόγια, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Λήμνος, όπου η ταυτόχρονη εύρεση διαθέσιμου καταλύματος και κατάλληλων ακτοπλοϊκών μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.