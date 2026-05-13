Το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2026.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης Εχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
– Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
– Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.