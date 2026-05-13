Οι εκπαιδευτικοί απεργούν σήμερα - Πώς θα γίνουν τα μαθήματα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών.

Δάσκαλοι, καθηγητές και νηπιαγωγοί θα δώσουν σήμερα ηχηρό παρών στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Το Δημόσιο «κατεβάζει ρολά» και τα σχολεία αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμα μαθημάτων στις περιπτώσεις που οι διδάσκοντες συμμετέχουν στη κινητοποίηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ οι δημόσιοι υπάλληλοι κατεβαίνουν στο δρόμο για να διεκδικήσουν σθεναρά μια σειρά αιτημάτων με κυρίαρχα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατά της άρσης της νομιμότητας στον Δημόσιο Τομέα και του νέου πειθαρχικού Δικαίου. Το απεργιακό ραντεβού των δημοσίων υπαλλήλων είναι στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30.

«Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής», διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ, χαρακτηρίζοντας τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού «αύξηση-ψίχουλα». Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 και όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι ο 13ος και ο 14ος μισθός. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 και όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι ο 13ος και ο 14ος μισθός. Ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diesmjg16nb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι εκπαιδευτικοί κατεβαίνουν στο δρόμο και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία

Η εκπαιδευτική κοινότητα θα έχει δυναμική παρουσία στην απεργιακή κινητοποίηση με αιτήματα τις καλύτερες συνθήκες στα δημόσια σχολεία και διεκδικήσεις αναφορικά με τα μείζονα θέματα της Παιδείας. Καθηγητής δηλώνει στο Dnews ότι «απεργούμε ενάντια στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική και στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση της ΝΔ -η κυβέρνηση των σκανδάλων - επιβεβαιώνει καθημερινά τον βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα της πολιτικής της, εφαρμόζοντας μέτρα απογύμνωσης των εργαζομένων και συνολικότερα του λαού από τα θεμελιώδη δικαιώματά του, όπως είναι: οι μισθοί της πείνας, η αδιοριστία, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις της Αναπλήρωσης, οι συγχωνεύσεις, η Αξιολόγηση-Άρση της Μονιμότητας-Ιδιωτικοποίηση το Νέο Πειθαρχικό της Καταστολής, οι Δυνητικές Αργίες και γενικώς το καθεστώς των Διώξεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σπύρος Μαρίνης : «Η απεργία στις 13 Μάη θα αποτελέσει καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής»

Σε δήλωση του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης ανέφερε ότι «Η απεργία στις 13 του Μάη αποκτά κομβική σημασία. Όλοι και όλες στη μάχη για την επιτυχία της! Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Στο στόχαστρο βρίσκεται η κατάργηση του άρθρου 16 και η τροποποίηση του άρθρου 103, με στόχο την άρση της μονιμότητας και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει και συνταγματική υπόσταση στην αντεργατική πολιτική της: στις περικοπές μισθών, στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, στη θωράκιση του κράτους σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και στην απόπειρα φίμωσης κάθε φωνής αγώνα και διεκδίκησης.

Είναι υπόθεση όλων μας τα σχολεία να έχουν μόνιμο προσωπικό, τα νοσοκομεία να είναι στελεχωμένα, οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με επάρκεια για τις ανάγκες της κοινωνίας. Η αναθεώρηση του άρθρου 103 θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη απόσυρση της κρατικής ευθύνης και θα ανοίξει τον δρόμο για νέες ιδιωτικοποιήσεις. Η απεργία της ΑΔΕΔΥ θα είναι η πρώτη μαζική απάντηση. Θα αποτελέσει βήμα μαζικής και αποφασιστικής καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής. Μπορεί και πρέπει να γίνει αφετηρία για να δυναμώσει ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία, για αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, για να μη πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας τα σπασμένα του πολέμου.

Εδώ κρίνεται η στάση κάθε δύναμης μέσα στα σωματεία, από τη συμβολή της στην οργάνωση και την επιτυχία του αγώνα.Κάθε καθυστέρηση, κάθε κωλυσιεργία κάθε υπονόμευση είναι ανεπίτρεπτη και δίνει χέρι βοηθείας στην κυβέρνηση. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με τη συμμετοχή μας στην απεργία, αλλά και στις εκλογές για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΔΟΕ, να βγάλουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο. Να δυναμώσουμε το ρεύμα του αγώνα και της αμφισβήτησης της πολιτικής που, για τα κέρδη των λίγων, τσακίζει τις ανάγκες των πολλών. Οι εκλεγμένοι με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών μπαίνουμε μπροστά και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη. Όπως πάντα!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibbsj99iaup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Απεργία δασκάλων και καθηγητών: Tι ισχύει για «κλειστά σχολεία» και μαθήματα

Η κήρυξη 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ «φούντωσε» τα δημοσιεύματα για «κλειστά σχολεία» και οριζόντιο λουκέτο στις σχολικές μονάδες ανήμερα της απεργίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας ρεπορτάζ για «κλειστά σχολεία» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς όπως τονίζεται οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί στο ακέραιο το σχολικό πρωτόκολλο αλλά και το απουσιόλογιο. Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία θα παραμείνουν κενές. Εάν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια. Μοναδική υποσημείωση τίθεται στη λειτουργία του Ολοήμερου σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά καθώς η ενδεχόμενη απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.