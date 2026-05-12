Μια εμβόλιμη «ανάσα» από τα μαθήματα θα έχουν οι μαθητές σε Γαλάτσι, Μαραθώνα και Νέα Μάκρη την Τετάρτη (13/5).

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 13 Μαΐου και μονοήμερη «ανάσα» ξεκούρασης από τις σχολικές υποχρεώσεις για τους μαθητές δύο μεγάλων Δήμων της Αττικής φέρνει το σημερινό σχόλασμα.

Πρώτα έχουμε τους μαθητές όλων των βαθμίδων στο Γαλάτσι που την Τετάρτη «κερδίζουν» μια μέρα άνευ μαθημάτων και εξωσχολικών υποχρεώσεων λόγω της εορτής της πολιούχου του Δήμου, Αγίας Γλυκερίας. Κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής της που τιμάται πάντα στις 13 του μήνα, όλα τα σχολεία του Δήμου όπως και τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν λειτουργούν. Ήδη στους γονείς έχει σταλεί ενημερωτικό σημείωμα για την αυριανή αργία όπου αναγράφεται ότι «θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 13 Μαΐου, το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, λόγω του εορτασμού της Αγίας Γλυκερίας!».

Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη θα τιμηθεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, Πολιούχου της πόλης στον ομώνυμο με σειρά λατρευτικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Μαΐου. Σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, στις 19:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος Αρχιερέως, ενώ στις 22:00 θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία. Ανήμερα της εορτής, την Τετάρτη 13 Μαΐου, από τις 07:00 έως τις 10:30 θα πραγματοποιηθούν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα, στις 18:30, θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας στις οδούς Αγίας Γλυκερίας και Βεΐκου, παρουσία πιστών και τοπικών φορέων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 20:00 με την Ιερά Παράκληση προς την Αγία Γλυκερία.

Η διακοπή υδροδότησης φέρνει «λουκέτο» στα σχολεία του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης

Βέβαια, αναστολή μαθημάτων αποφασίστηκε εκτάκτως και για τον Δήμο Μαραθώνα λόγω πολύωρης διακοπής της υδροδότησης για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών από πλευράς ΕΥΔΑΠ. Όπως σημειώνεται στην απόφαση του Δημάρχου λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό της τροφοδοτικό αγωγό, την Τρίτη, 12 Μαΐου , θα σημειωθεί πολύωρη διακοπή υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης. σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διακοπή θα ξεκινήσει στις 18:00 της Τρίτης και, λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών, η υδροδότηση αναμένεται να επανέλθει, σταδιακά σε διάφορες περιοχές, την Τετάρτη, 13/5/2026, από το μεσημέρι και μετά.

Δεδομένου ότι η διακοπή υδροδότησης θα αφορά το σύνολο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα καθώς και το σύνολο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης πάρθηκε η απόφαση να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αλλά και τα ΚΔΑΠ.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος

Με σημερινό έγγραφό της η #ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό της τροφοδοτικό αγωγό, αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, θα σημειωθεί πολύωρη διακοπή υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διακοπή θα ξεκινήσει στις 18:00 της Τρίτης και, λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών, η υδροδότηση αναμένεται να επανέλθει, σταδιακά σε διάφορες περιοχές, την Τετάρτη, 13/5/2026, από το μεσημέρι και μετά. Να τονίσουμε ότι η διακοπή θα αφορά το σύνολο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα (ενδεικτικά: οικισμός Μαραθώνα, Παραλία Μαραθώνα, Σούφανη, Καλέντζι, Άνω και Κάτω Σούλι, Βρανάς, οικισμός Δικαστικών Υπαλλήλων, Δικαστικά κ.λπ.), καθώς και το σύνολο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης.

Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού μπορεί, λόγω της επισκευής του αγωγού, να σημειωθεί και σε υψηλά σημεία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Καλλιτεχνούπολη), του Δήμου Παιανίας (Γλυκά Νερά), του Δήμου Πεντέλης (Νταού) και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Οι δημότες παρακαλούνται θερμά να προετοιμαστούν κατά το δυνατόν καλύτερα για την πολύωρη διακοπή, συνυπολογίζοντας και το ενδεχόμενο απρόοπτων επιπλοκών εξαιτίας της μεγάλης έκτασης των σύνθετων εργασιών επισκευής του αγωγού από την ΕΥΔΑΠ.

Εξυπακούεται ότι, με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρείας για τη διάρκεια της διακοπής υδροδότησης, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και ΚΔΑΠ δε θα λειτουργήσουν την Τετάρτη, 13/5/2026, εκτός αν υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

