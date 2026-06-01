Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην έκδοση αποδείξεων λιανικής, στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών και στη διαβίβαση των συναλλαγών.

Σαρωτικούς και στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και μεγάλη συγκέντρωση καταστημάτων του κλάδου.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 27 επιχειρήσεις παρουσίασαν παραβατική συμπεριφορά, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις. περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν (26,5%) βρέθηκε να παραβαίνει τη φορολογική νομοθεσία. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Παλαιό Φάληρο, τον Άλιμο και τη Γλυφάδα, εξαιτίας σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά.