Ευτυχώς, δε σημειώθηκε κανένα ατύχημα.

Τρεις συλλήψεις σε ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, μάλιστα οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχαία, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.

Ένας 53χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα, κατηγορείται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στο κέντρο της πόλης.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, καθώς πραγματοποιώντας ελιγμούς λόγω μέθης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, συνελήφθη 37χρονος καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος στην περιοχή των Αμπελοκήπων.